Monster Hunter Rise recensione

Quest’ultimo capitolo per Nintendo Switch aggiunge nuove meccaniche al già fiorente set di strumenti e crea esperienze nuove e divertenti sia per i nuovi arrivati che per i veterani della serie.

Avete appena trascorso circa 10 minuti a parlare con il Fabbro in Monster Hunter Rise di cosa si può ricavare dalla testa (e dalla coda) mozzata di un drago che avete portato da una caccia particolarmente produttiva nelle Paludi. Siete in preda a una sbornia di adrenalina - ancora un po' tremolanti, ma desiderosi di cavalcare l'onda - e le vostre sinapsi si stanno attivando mentre cercate di capire se le fantasiose zampe di drago funzioneranno con il torso di scimmia pelosa che avete realizzato dopo la vostra ultima caccia. Pensate di averlo capito e poi passate alle cose davvero importanti: vestire il vostro gatto e il vostro cane. Il fabbro fonde alcune scaglie di drago e un po' di minerale in eccesso, e ora i vostri animali domestici - scusate, colleghi - si abbinano al vostro allestimento particolarmente sgargiante. È ora di tornare nelle Rovine e rifare tutto daccapo.

Se avete mai giocato a un gioco di Monster Hunter, saprete che questo è il fulcro centrale su cui si regge l'intero gioco. Certo, altri accorgimenti - alcuni ritmi narrativi, alcuni incontri ingegnosi, alcuni ibridi scimmia-toro particolarmente brutali - sembrano cambiare il tempo o modificare il ritmo della routine quotidiana, di caccia in caccia, ma questo è il nocciolo della questione.

Cacciare, modificare l'armatura, cacciare di nuovo e potenziare qualcos'altro: questo è lo spirito del gioco. Uccidere i mostri con sufficiente abilità per staccarne dei pezzi e pregare di ottenere le gocce giuste per creare l'arma e l’armatura dei propri sogni è il punto di equilibrio tra fortuna e abilità, e una volta che si viene morsi dalla proverbiale cimice di Monster Hunter, questa minaccia di non lasciarci più. Potrebbero esserci degli sconcertanti passi indietro rispetto alle revisioni del ciclo di gioco che abbiamo visto in Monster Hunter: World e qualche strano punto interrogativo sulla mancanza di un finale adeguato, ma non c'è dubbio: questo è un perfetto gioco per Nintendo Switch .

Signore, le stanno dando la caccia

Salvate la vostra città dalla minaccia di una furia multi-mostro

Colpite e distruggete mostri giganteschi con 14 armi e un parco mosse migliorato

Godetevi un mondo più verticale e una mobilità migliorata

Dal momento in cui prenderete il controllo del vostro personaggio, completamente personalizzabile, e parteciperete alla vostra prima caccia, noterete che ci sono molti cambiamenti nell'esperienza principale di Monster Hunter. Sia che veniate da Monster Hunter World su PC/Xbox/PlayStation, sia da Monster Hunter Generations o Monster Hunter 4 su Switch/3DS, lo sentirete. Lo sentirete nelle concessioni che Capcom ha fatto per i nuovi giocatori, lo sentirete nella curva di difficoltà più “soft” e lo sentirete nei livelli torreggianti, a volte labirintici.

Pur non volendo affermare che il gioco sia diventato più facile, siamo certi che lo sviluppatore abbia attenuato molto di ciò che rendeva i precedenti giochi di Monster Hunter così avvincenti quando li si giocava nel modo giusto. I “Wirebugs”, introdotti di recente, e gli attacchi dedicati che li accompagnano (diversi per tutte e 14 le armi) fanno sì che le combo e le catene sembrino solo colpi a vuoto, fino a quando non si riesce a svuotare il contatore e a lanciare la mossa "finale" contro un mostro, diluendo quello che era un combattimento molto reattivo e sensibile ai tempi e rendendolo più "appariscente". Altre armi (in particolare il Corno da caccia) sono state completamente ripensate; le armi di supporto prima esoteriche sono ora più facili da maneggiare e decisamente letali. Altre armi hanno visto estendere le finestre di combo, aumentare gli iframe o annullare in qualche modo le punizioni per i colpi andati a vuoto. In poche parole, Rise ci va piano.

Si tratta di un gioco per Nintendo Switch , lanciato dopo che i giochi di Monster Hunter Stories hanno esteso la serie a un pubblico più vasto, quindi forse è logico che il limite di abilità sia stato abbassato. Non è nemmeno una cosa negativa: avere un compendio completo che elenca ogni mostro, i suoi punti deboli e le probabilità di ottenere ogni materiale quando lo si cattura o lo si uccide nel gioco è un grande passo avanti, e rende la caccia compulsiva a determinati set di attrezzi un processo molto più snello rispetto al passato. Alcuni puristi di Monster Hunter potrebbero essere contrariati, ma per il primo gioco della serie dedicato a Switch, pensiamo che abbia senso.

Lavorare come un cane

Il vostro Palamute, simile a un cane, vi farà entrare in azione più rapidamente

Cavalcare in battaglia dà vita ad alcune delle parti più lente

Guardare un cane che morde e cavalca un enorme drago non sarà mai noioso.

Una delle migliori aggiunte a Rise è l'umile Palamute: un compagno simile a un cane che può essere montato e cavalcato in battaglia. Saltare dal bordo di una scogliera, ricevere una piccola spinta dal cane e lanciarsi sul muso di un Rathalos, a colpi di spada, è un'emozione che non ha eguali nel gioco. Anche il fatto che il vostro cane vi segua, supportandovi con attacchi legati ai vostri input, vedendolo fare a pezzi il fianco del mostro, garantisce un'emozione particolare.

Gli amanti dei felini saranno lieti di notare che tornano anche i Palico, affamati di risorse e desiderosi di soddisfare le loro esigenze come sempre. Giocare da soli con il supporto di un compagno canino e felino è il modo perfetto di giocare a Rise. Si può fare squadra con gli amici o trovare compagni attraverso le lobby online (sorprendentemente affidabili), ma anche i lupi solitari possono sicuramente apprezzare il gioco.

Sia che si giochi da soli o in un gruppo di quattro persone, si può assistere a uno dei momenti migliori di Rise: attirare un mostro nella tana di un altro mostro e picchiare il bersaglio così tanto da farlo cadere a terra per poi prepararsi a cavalcarlo. Inspiegabilmente chiamata "cavalcata Wyvern" in questo capitolo della serie, montare un mostro con il vostro “Wirebug” significa poter scatenare una guerra di territorio con un'altra bestia: scatenarsi nell'arena, sferrare attacchi... è una sensazione senza eguali nel gioco, e per di più utile dal punto di vista meccanico.

I cavalieri più abili saranno in grado di parare gli attacchi dei mostri avversari, scatenare potenti mosse su di loro e poi montare l'altro mostro, lasciando l'arena piena di preziose parti luccicanti da raccogliere e usare come un pazzo scatenato. Capcom è riuscita a esaudire i propri desideri, e montare i mostri è uno dei momenti più forti del gioco, se non della serie.

Tutta la rabbia torna a casa

Le missioni Rampage sono divertenti, ma particolari, e spezzano un po’ il gioco

All’inizio sembra che non ci sia un finale del gioco

La costruzione del mondo e la storia conferiscono ai mostri una certa minacciosità

Dopo aver fatto a pezzi, picchiato e scolpito la vostra strada attraverso l'impressionante galleria di mostri presenti in Rise (con molti, ma non tutti, i preferiti dei fan), è il momento di prepararsi per la sfida più bizzarra di Rise: la furia. A metà strada tra le incursioni di Dynasty Warriors e un gioco di difesa della torre, queste modalità simili a un assedio vi incaricano di installare difese e respingere una serie di mostri più deboli fino all'arrivo del predatore supremo.

Le missioni Rampage sono divertenti in multiplayer, dove si hanno alleati per attirare i danni d'effetto sputati dai fastidiosi nemici drone, ma un incubo in single-player se non si è giocatori pazienti. La filosofia progettuale alla base della modalità è chiara: avere mostri che ti sciamano intorno mentre fortifichi la tua preziosa città natale è un'idea meravigliosa, ma in pratica a volte si rivela più un lavoro di fatica che un divertimento. Almeno si viene ricompensati con nuovi mostri da combattere e nuove arene in cui affrontarli.

I nuovi combattimenti sono i punti di forza del gioco: respingere le sporche bombe di fango di un drago della palude, tuffarsi lontano dai feroci colpi del mostro di copertura Magnamalo e buttare giù dal cielo i draghi divini celestiali prima di colpirli... tutto questo è puro Monster Hunter, nel modo migliore possibile. Imbattersi in un nuovo mostro e scoprire come usa la sua coda per scagliarvi contro della frutta, o capire come si comporta quando è terribilmente irritato, sarà per sempre la parte più coinvolgente della serie - e anche dopo 70 ore di scontri con le varie bestie, il gioco può ancora sorprendervi.

Il verdetto

Monster Hunter Rise è un titolo davvero impressionante e dimostra che Capcom non si accontenterà di riposare sugli allori ora che ha trovato il successo. Tornando su una console Nintendo, Rise ha dovuto fare qualche concessione in termini di complessità e difficoltà dei combattimenti, ma alla base Monster Hunter Rise è un'esperienza soddisfacente e coinvolgente come il suo fratello più grande e brillante su console Xbox e PlayStation.

I giocatori più accaniti potranno lamentarsi degli assist che il gioco offre ai nuovi giocatori, ma una volta che avrete addentato il guscio più morbido di Rise, scoprirete che il ripieno è dolce e ricco come non lo è mai stato. Arriverete per le nuove armi e le innovazioni al sistema di attraversamento, e rimarrete per il divertimento irresistibile e insistente dei nuovi combattimenti (e per la miriade di sorprese che troverete in quelli vecchi).

È stato un compito difficile essere all'altezza di Monster Hunter: World, soprattutto con una tecnologia più limitata, ma Capcom ha dimostrato di essere sempre all'altezza della situazione.