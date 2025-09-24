Wi-Fi 8 è confermato per il lancio nel 2028
Il nuovo standard wireless punta su connessioni stabili, roaming fluido e prestazioni ottimizzate
- Wi-Fi 8 scambia la velocità bruta per una maggiore affidabilità e stabilità della rete
- MediaTek spinge lo sviluppo del Wi-Fi 8 mantenendo basse le aspettative
- Gli esperti del settore avvertono che l'adozione reale del Wi-Fi 8 potrebbe ritardare
Il Wi-Fi 8 sembra essere stato confermato come la prossima generazione di connettività wireless, ma le prime indicazioni suggeriscono che non offrirà un salto drammatico nella velocità pura.
Di recente, Qualcomm ha rivelato che il Wi-Fi 8 non porterà velocità di picco più elevate ma si concentrerà su una migliore stabilità, prestazioni più fluide con più dispositivi connessi e riduzione della latenza.
Dalla velocità alla stabilità
In un nuovo post del blog, MediaTek ha dichiarato: "Il Wi-Fi 8 rappresenterà un altro significativo balzo nella tecnologia wireless, questa volta concentrandosi su connessioni ultra-affidabili."
Il design mira anche alle prestazioni ai margini delle aree di copertura, dove anche configurazioni avanzate o un ripetitore Wi-Fi spesso vacillano.
Per gli acquirenti di router per piccole imprese e per i consumatori, questa direzione potrebbe sembrare anticlimatica.
Le persone che sperano che un nuovo router Wi-Fi porti guadagni di velocità istantanei potrebbero invece vedere benefici solo nella coerenza del segnale e nelle prestazioni di roaming.
Via Ctee (originariamente in cinese)
Efosa has been writing about technology for over 7 years, initially driven by curiosity but now fueled by a strong passion for the field. He holds both a Master's and a PhD in sciences, which provided him with a solid foundation in analytical thinking. Efosa developed a keen interest in technology policy, specifically exploring the intersection of privacy, security, and politics. His research delves into how technological advancements influence regulatory frameworks and societal norms, particularly concerning data protection and cybersecurity. Upon joining TechRadar Pro, in addition to privacy and technology policy, he is also focused on B2B security products. Efosa can be contacted at this email: udinmwenefosa@gmail.com