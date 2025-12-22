Un'AI ha progettato un computer Linux con 843 pezzi, e si è avviato al primo colpo.

L'IA di Quilter ha progettato un computer Linux a doppia PCB in una sola settimana

Il sistema ha avviato Debian al primo tentativo con un intervento umano minimo

Gli ingegneri hanno impiegato appena 38,5 ore, mentre l'IA ha completato gran parte del design

La startup di Los Angeles Quilter ha svelato Project Speedrun, un computer Linux realizzato interamente con il supporto dell'intelligenza artificiale.

La macchina comprende 843 componenti distribuiti su una doppia PCB; il team ha completato la progettazione e l'assemblaggio in appena una settimana.

Incredibilmente, il computer ha avviato Debian al primo tentativo e ha richiesto soltanto 38,5 ore di intervento umano.

Addestramento per la precisione, non per l'imitazione

Le prestazioni di questo dispositivo contrastano nettamente con i flussi di lavoro tradizionali, che solitamente richiedono circa tre mesi di lavoro umano specializzato per completare un progetto simile.

L'IA ha gestito le fasi di progettazione iterativa, esecuzione e rifinitura che normalmente rappresentano un collo di bottiglia per la creatività degli ingegneri e rallentano i tempi di sviluppo.

Quilter ha addestrato la propria IA in modo diverso dai modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-5 o Claude.

Invece di studiare schede progettate dall'uomo, che spesso contengono errori, il sistema ha appreso ottimizzando i processi in base alle leggi fisiche che governano il design dei circuiti.

Questo approccio ha evitato che i limiti umani frenassero le sue potenzialità.

Focalizzandosi sull'ottimizzazione basata sulla fisica piuttosto che sull'imitazione, l'IA ha proposto layout e disposizioni dei componenti inediti.

In teoria, supera i progettisti umani in efficienza e innovazione, sebbene gli ingegneri abbiano comunque supervisionato il processo.

Il loro ruolo si è spostato verso la supervisione e il perfezionamento creativo, eliminando l'esecuzione ripetitiva.

Rimuovendo i colli di bottiglia manuali, i tecnici possono iterare più velocemente ed esplorare design più sperimentali, ideali per lo sviluppo dei migliori notebook Linux.

Il flusso di lavoro tradizionale in tre fasi (configurazione, esecuzione e rifinitura) introduce spesso errori durante l'esecuzione, che richiedono poi ulteriori correzioni umane.

L'IA di Quilter elimina gran parte di queste frizioni, consentendo a team più piccoli di completare complessi progetti di workstation in una frazione del tempo abituale.

Il risultato è un progetto che offre un sistema pienamente funzionale riducendo il carico di lavoro umano, il che potrebbe abbassare le barriere per le startup che creano workstation mobili personalizzate e mini PC.

Il CEO di Quilter, Sergiy Nesterenko, immagina un futuro in cui l'IA non solo eguagli gli ingegneri umani, ma possa "ideare per i circuiti stampati design migliori di quanto l'uomo abbia mai provato a fare".

Sebbene l'approccio di Quilter possa accelerare l'innovazione, la sua affidabilità a lungo termine su sistemi più complessi, come quelli necessari per i migliori PC gaming, resta ancora da dimostrare.

Via Tom's Hardware

