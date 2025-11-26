Un esperto di retro-computer crea un lettore di nastro perforato completamente nuovo – ma non aspettatevi velocità di lettura dati elevate

Una lettura del nastro perforato personalizzata si basa su una configur Il nuovo lettore di nastro custom si affida a un setup ottico minimale che utilizza componenti moderni.

La messa a punto dei LED e la calibrazione dei sensori hanno richiesto una notevole pazienza durante le prime fasi di testing.

La riduzione del crosstalk (interferenza tra canali) è diventata un fattore chiave per stabilizzare in modo consistente la precisione del segnale.

Un appassionato di retro computing ha costruito un nuovo lettore di nastro perforato chiamato Putapre, che si basa su un set minimale di componenti moderni.

Il dispositivo è opera di Skyriver, che desiderava un semplice sistema ottico in grado di gestire il nastro perforato senza la complessità dei meccanismi di contatto vintage.

Il suo design utilizza un microcontroller PIC18 a 8 bit collegato tramite USB e si basa su un fototransistor abbinato a un LED a infrarossi per rilevare ciascun foro sul nastro tramite il passaggio controllato della luce attraverso la carta.

Come è stato messo a punto il sistema ottico per la precisione

Skyriver spiega che trovare il giusto equilibrio tra illuminazione e sensore ha richiesto un tempo considerevole: la potenza dei LED ha necessitato di ripetuti aggiustamenti per evitare falsi trigger, mentre la sensibilità del fototransistor è stata configurata per rilevare transizioni precise.

Il creatore si è anche concentrato sulla riduzione del crosstalk (interferenza) tra i canali, il che ha richiesto diversi ritocchi hardware.

La scelta del materiale del nastro si è rivelata importante perché diverse carte reagivano in modo differente al percorso della luce e, dopo diversi tentativi, il sistema ha raggiunto un punto in cui il nastro poteva passare in modo pulito con letture consistenti.

Per stabilizzare il nastro, Skyriver ha creato una guida stampata in 3D che mantiene il materiale allineato con il LED e il sensore.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La guida assicura che il nastro non si sposti durante il movimento e consente al percorso ottico di rimanere stabile lungo tutto l'avanzamento.

Con questo supporto meccanico in posizione e un po' di pratica nella gestione del setup, il lettore è diventato sufficientemente prevedibile per la dimostrazione.

Skyriver osserva che questi affinamenti erano essenziali per ottenere prestazioni affidabili dall'hardware.

Il software responsabile dell'interpretazione dei segnali esegue attualmente solo le operazioni essenziali, ma Skyriver si impegnerà a migliorarlo in seguito.

Le prime stime indicano che il lettore opera a circa cinquanta byte al secondo, il che significa che gli utenti non dovrebbero aspettarsi velocità di lettura dati elevate.

Tuttavia, questa velocità è comunque superiore ai vecchi sistemi a contatto, ma rimane modesta secondo qualsiasi standard moderno.

I nastri perforati hanno occupato un posto importante nell'early computing prima che i supporti magnetici li sostituissero, e continuano ad attrarre l'interesse degli appassionati.

Skyriver accenna alla progettazione di un dispositivo di perforazione compatto in modo che i nastri possano essere prodotti senza l'uso di file vettoriali e laser cutter.

Detto questo, l'output di questo progetto è piuttosto lento e il suo scopo è molto ristretto, il che suggerisce che avrà un valore pratico limitato.

Riflette comunque il fascino di ricostruire la tecnologia storica per la sperimentazione piuttosto che per l'efficienza.