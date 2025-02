Un abito di cavi in fibra ottica celebra l'infrastruttura fisica di Internet

In una fusione tra tecnologia e alta moda, lo stilista Maximilian Raynor ha presentato un abito unico nel suo genere. Realizzato con 3.600 metri di cavo in fibra ottica riciclato, il vestito da 22 kg rappresenta una spettacolare interpretazione fisica dell'infrastruttura di internet. Il progetto è frutto della collaborazione tra Raynor e l'azienda di web hosting Equinix. Seguendo le orme della sfilata di Chanel a tema data center del 2016 e dell’iniziativa di IBM che ha trasformato i suoni di un impianto di produzione di chip in musica, l’abito, denominato ProjectMax, ha debuttato poco prima della London Fashion Week, attirando l’attenzione con il suo design complesso e futuristico.

Un abito "fatto di internet"

Raynor, noto per le sue creazioni avanguardistiche per celebrità come Lady Gaga e Chappell Roan, ha descritto l'abito come la "personificazione di Internet stessa". Ha spiegato di aver immaginato un personaggio che incarna i dati, a metà tra un robot e un essere umano, emergendo da un groviglio di cavi per dare vita a un look scenografico.

Oltre ai cavi in fibra ottica riciclati, il vestito incorpora dadi e bulloni provenienti dai 260 data center di Equinix distribuiti in 33 Paesi. Raynor ha impiegato 640 ore per intrecciare il tessuto elastico del capo, che pesa 25 kg, ma non è in vendita né verrà riprodotto, restando un pezzo unico dal forte valore simbolico.

"Volevamo creare qualcosa di tangibile che fungesse da punto di discussione per evidenziare le migliaia di connessioni che Equinix supporta ogni giorno per economie e società", ha dichiarato Bruce Owen, presidente di Equinix per l’area EMEA, a Data Center Dynamics.

"Il design rende omaggio alla fisicità dell’infrastruttura essenziale che compone Internet", ha aggiunto. "Non è una sorta di magia inspiegabile, ma una rete intricata e concreta di cavi che attraversano terra e mare, creando connessioni fisiche ospitate nei data center di Equinix in tutto il mondo".