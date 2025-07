Lenovo si prepara a rivoluzionare la storica estetica dei suoi notebook business con il lancio del primo ThinkPad completamente bianco. Il nuovo modello, chiamato White Moonlight, verrà svelato in Cina l’11 luglio 2025.

I teaser pubblicati su Weibo mostrano un orologio e un violino, due simboli di precisione meccanica e design classico, lasciando intendere che la cura costruttiva e l’eleganza di questo ThinkPad siano paragonabili a oggetti di alta artigianalità. Si tratta di una svolta estetica importante per una linea che, fino ad oggi, è sempre rimasta fedele al classico nero opaco.

Precisione assoluta e design esclusivo

Nei teaser ufficiali, Lenovo sottolinea una lavorazione di altissima precisione con tolleranze di 0,1 mm e angoli rifiniti con accuratezza di 0,1 gradi, presentando il White Moonlight come un ThinkPad curato nei minimi dettagli, tanto dal punto di vista tecnico quanto estetico.

Le specifiche complete non sono ancora state comunicate, ma è probabile che il nuovo modello riprenda la configurazione dei ThinkPad 2025 già annunciati. Ciò significa supporto per i nuovi Intel Core Ultra 200, incluse le versioni vPro ed Evo, e forse anche varianti AMD con chip Ryzen AI PRO 300 Series.

Una colorazione chiara è una rarità nella famiglia ThinkPad, finora quasi sempre dominata dal nero opaco, con qualche eccezione argentata. Il lancio potrebbe quindi rappresentare un cambio di rotta per il design della gamma, che si è sempre distinta per sobrietà e funzionalità.

Sebbene alcuni fan affezionati potrebbero sentire la mancanza del classico TrackPoint rosso, il linguaggio scelto da Lenovo punta a una narrazione di lusso e artigianato, con frasi come “migliaia di perfezionamenti”, “±1 secondo di errore in mille anni” e “±1.0μm di deviazione nell’assemblaggio”.

Non è ancora chiaro se il ThinkPad White Moonlight sarà una vera rivoluzione estetica o semplicemente un restyling cromatico. Resta anche da capire se Lenovo introdurrà un prezzo premium per questo nuovo stile. L’appuntamento resta fissato per l’11 luglio, data in cui il marchio svelerà finalmente ogni dettaglio.

Via Videocardz