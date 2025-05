Apple Mac Studio continua a essere un punto di riferimento tra i desktop compatti ad alte prestazioni, ma Lenovo risponde con la sua linea ThinkCentre neo Ultra.

Dopo il debutto al CES 2024 con una versione dotata di processore Intel di 14ª generazione, Lenovo ha aggiornato il dispositivo a soli sei mesi di distanza introducendo le CPU Intel Core Ultra e una nuova GPU nella variante Yoga Portal mini PC.

L’ultimo aggiornamento della gamma ThinkCentre neo Ultra prevede ora una mini workstation equipaggiata con il processore Intel Core Ultra 9 285 e una GPU RTX 5060 Ti da 16GB con un TDP di 180W.

Portatile ma potente

Lenovo descrive il nuovo ThinkCentre neo Ultra con lo slogan “Small Stature, Big Energy”, e la definizione calza a pennello. Nonostante lo chassis compatto da 3,6 litri, questo mini PC offre una potenza complessiva di 825 TOPS e aggiorna il socket desktop da LGA-1700 a LGA-1851.

L’alimentatore scende da 350W a 300W, segnalando una migliore efficienza energetica. Pur non adottando CPU K-series sbloccate, il sistema punta a un equilibrio tra prestazioni e limiti termici, ideale per l’utenza business.

Una delle novità principali è la GPU aggiornata: l’RTX 4060 lascia spazio a una RTX 5060 Ti da 16GB, un netto miglioramento per chi si occupa di inferenza AI, rendering 3D o flussi video ad alta risoluzione. Lenovo accenna anche a una possibile scheda NPU dedicata, anche se non è chiaro se si tratti di hardware separato o integrato nell’architettura Arrow Lake di Intel.

Il sistema è in grado di supportare modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 14 miliardi di parametri localmente, una caratteristica interessante per aziende che gestiscono carichi AI in sede.

Il dispositivo ha ricevuto il premio CES 2025 Best New Tech for Home and Workplace. Le configurazioni base includono 32GB di RAM e 1TB di storage, con prezzi pari a circa 1.920 euro per la versione con Core Ultra 5 e RTX 5060, e circa 2.570 euro per quella con Ultra 7 e RTX 5060 Ti.

Non sono ancora stati comunicati prezzo e disponibilità del modello con Core Ultra 9 e RTX 5060 Ti da 16GB, né ci sono dettagli su un eventuale lancio internazionale.

