Thanko lancia un doppio monitor da 24 pollici, innovativo ma non proprio portatile

Avere due monitor è un ottimo modo per migliorare la produttività, ma il marchio giapponese Thanko ha portato questa idea a un livello superiore.

L'azienda ha lanciato un nuovo monitor doppio da 24 pollici, che si distingue per la sua capacità di espandersi in due schermi mantenendo un'unica unità.

Pensato per chi ha spazio limitato sulla scrivania, questo monitor può essere aperto fino a 270 gradi, offrendo una soluzione versatile e compatta. Le dimensioni sono 542 x 17 x 650mm quando completamente aperto e 542 x 25 x 323mm quando ripiegato.

Diventare flessibili

Il monitor non offre molte opzioni di connettività, includendo solo una porta HDMI e due USB-C, di cui una riservata all’alimentazione. Sono presenti anche un jack audio da 3,5mm e due altoparlanti da 2W per un’esperienza audio di base.

Dal punto di vista delle prestazioni, supporta un refresh rate massimo di 100Hz con un tempo di risposta di 14ms, caratteristiche adatte a un utilizzo quotidiano.

Viene descritto come un monitor portatile, anche se con un peso di 5 kg potrebbe non essere la scelta più comoda per chi viaggia spesso. Tuttavia, per chi necessita di un doppio schermo compatto e ripiegabile, potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

Spingersi oltre i limiti

Non è la prima volta che Thanko sperimenta soluzioni innovative. Già nel 2022, l'azienda aveva presentato un audace monitor verticale, pensato per permettere agli utenti di tenere sotto controllo i feed dei social media.

Il Thanko TL Portrait Display era progettato per affiancare un laptop o un monitor desktop. Con una diagonale di 7,9 pollici, questo schermo compatto si adattava perfettamente accanto a un portatile, secondo quanto riportato all'epoca da Tom’s Hardware.