I prodotti simili su Temu sollevano dubbi sull’autenticità

Il sistema di recensioni di Temu sotto esame per possibili manipolazioni

Il prezzo da solo non basterà a superare Amazon – Temu deve conquistare la fiducia dei consumatori

Il colosso cinese dell’e-commerce Temu si è affermato come un forte concorrente di Amazon, grazie a prezzi significativamente più bassi su un’ampia gamma di prodotti negli ultimi mesi.

Un nuovo report di Omnisend ha rivelato che, in media, i prezzi su Temu sono inferiori del 40% rispetto agli articoli simili presenti su Amazon. La piattaforma punta molto sugli sconti per attirare clienti, con circa il 65% delle inserzioni che presentano ribassi di prezzo, rispetto al 47% su Amazon. Alcuni prodotti hanno visto riduzioni fino al 98%.

Temu ha guadagnato terreno in categorie a basso costo come abbigliamento, calzature, gioielli e cosmetici, dove propone alternative economiche rispetto ad Amazon. L’overlap tra le due piattaforme è particolarmente elevato, con un tasso di corrispondenza del 94% per gli articoli presenti su entrambi i siti.

Tuttavia, nonostante la strategia di sconti aggressivi, Temu deve ancora colmare il divario con Amazon in termini di fiducia dei consumatori e trasparenza sui prodotti, fattori che potrebbero ostacolare un cambio di fedeltà tra gli acquirenti.

Strategie di prezzo e percezione dei consumatori

Amazon continua a dominare nei settori in cui la fiducia è essenziale, come i prodotti automobilistici, dove offre prezzi mediamente inferiori del 12% rispetto a Temu. I consumatori preferiscono inoltre Amazon per alimenti e bevande, categoria in cui Temu ha il tasso di corrispondenza più basso.

Anche nel mercato di elettronica e elettrodomestici, Amazon mantiene un vantaggio grazie a fattori chiave come garanzie affidabili, recensioni verificate e un servizio clienti consolidato, elementi fondamentali per le decisioni d’acquisto.

Un altro punto di forza è la fiducia dei consumatori, sostenuta dal suo solido sistema di recensioni. Un prodotto medio su Amazon raccoglie circa 50.000 recensioni, mentre su Temu il numero si aggira intorno a 1.500.

Alcuni studi hanno evidenziato segni di possibile manipolazione delle recensioni su Temu, tra cui sparizione di feedback negativi e prodotti con valutazioni basse ricaricati sotto nuove inserzioni. Sebbene anche Amazon debba affrontare il problema delle recensioni false, le sue misure di controllo risultano più trasparenti e regolamentate.

Inoltre, molti articoli su Temu somigliano a marchi noti, ma con confezioni modificate o loghi sfocati, sollevando dubbi sulla genuinità dei prodotti.

Alla fine, la capacità di Temu di competere con Amazon non dipenderà solo dai prezzi più bassi, ma anche dalla costruzione di una reputazione solida. Gli sconti aggressivi possono attirare gli acquirenti più attenti al budget, ma affidabilità e trasparenza restano determinanti per conquistare la fedeltà a lungo termine.

Sul tema della sicurezza dei dati, Temu e altri marketplace simili hanno attirato milioni di utenti nell’ultimo anno. Tuttavia, nel settembre 2024, l’azienda ha negato il coinvolgimento in una presunta violazione di dati, che avrebbe riguardato un database con informazioni personali di 87 milioni di utenti.