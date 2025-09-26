Questo nuovo smartphone ha tanta privacy e un bel design, ma a 1.400€ non ha senso
Lo smartphone sicuro HIROH dispone di interruttori hardware e software
- • Lo smartphone Murena Hiroh riprende un design dell'era iPhone con componenti moderne
- • L'interruttore hardware disconnette microfono e fotocamere, mentre quello software disabilita le connessioni
- • Utilizza /e/OS, un sistema operativo privo di app e servizi Google
Murena ha presentato lo smartphone Hiroh, posizionandolo come un nuovo dispositivo di fascia alta progettato con la privacy come fulcro centrale.
L'azienda afferma che il suo dispositivo introduce due controlli privacy dedicati, volti a limitare la sorveglianza potenziale e a renderlo uno smartphone sicuro.
Funzioni privacy e opzioni di storage espandibile
Lo smartphone utilizza un telaio metallico quadrato e bordi piatti che ricordano molto l'iPhone 5S di 12 anni fa, pur integrando componenti aggiornati, con un display AMOLED da 6,67 pollici 1.5K con refresh rate a 120Hz e risoluzione 2712 x 1220.
Il dispositivo è alimentato da un CPU MediaTek Dimensity 8300 con quattro core ARM Cortex-A715, quattro core Cortex-A510 e grafica Mali-G615 MC6.
Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa!
Efosa has been writing about technology for over 7 years, initially driven by curiosity but now fueled by a strong passion for the field. He holds both a Master's and a PhD in sciences, which provided him with a solid foundation in analytical thinking. Efosa developed a keen interest in technology policy, specifically exploring the intersection of privacy, security, and politics. His research delves into how technological advancements influence regulatory frameworks and societal norms, particularly concerning data protection and cybersecurity. Upon joining TechRadar Pro, in addition to privacy and technology policy, he is also focused on B2B security products. Efosa can be contacted at this email: udinmwenefosa@gmail.com