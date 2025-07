Un grattacielo a Singapore è diventato il supporto per una proiezione mapping da record, che raggiunge la cifra impressionante di 250 milioni di pixel.

L’edificio UOB Plaza 1, alto 280 metri, ospita una serie di proiezioni elaborate che celebrano due traguardi importanti: i 60 anni di indipendenza di Singapore e il 90º anniversario della banca UOB.

Lo spettacolo ha ottenuto tre Guinness World Records: per la più alta emissione luminosa in un’immagine proiettata, per la più lunga proiezione architettonica temporanea, e per la proiezione più alta mai realizzata su un edificio.

Molto più di uno spettacolo tecnico

Con una potenza luminosa di 5,85 milioni di lumen, la proiezione offre un livello di intensità eccezionale secondo qualsiasi standard, superando nettamente anche i migliori proiettori professionali oggi sul mercato.

Sebbene l’impatto visivo sia impressionante per dimensioni e luminosità, l’obiettivo non è solo stupire: le proiezioni vogliono raccontare una storia.

“La proiezione è il nostro modo di restituire qualcosa alla comunità – offrendo uno spettacolo visivo da record, pensato per essere vissuto e condiviso da chi vive qui e da chi arriva da fuori,” ha dichiarato Janet Young, responsabile dei canali di gruppo, digitalizzazione, comunicazione strategica e brand di UOB.

Tra i contenuti proiettati c’è Majulah Singapura, un’opera dell’artista locale Sam Lo che celebra le radici multiculturali e la resilienza collettiva del Paese. Il logo SG60 si trasforma gradualmente nel logo UOB90, a simboleggiare l’incontro tra progresso nazionale ed eredità aziendale.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tratte da opere vincitrici del concorso UOB Painting of the Year, la competizione artistica più longeva di Singapore, le proiezioni includono 30 opere suddivise in tre categorie: Timeless, Contemporary 1 e Contemporary 2.

Questi contenuti ruotano durante la settimana, mentre vengono mostrati tutti insieme il venerdì e il sabato sera.

La trasposizione animata di queste opere sulla facciata di un grattacielo rappresenta un’alternativa contemporanea alle esposizioni tradizionali.

Si tratta, senza dubbio, di un’opera d’ingegneria visiva notevole, ma anche di un promemoria: queste installazioni su larga scala restano fortemente legate al contesto locale, dipendono da infrastrutture, pianificazione e obiettivi aziendali tanto quanto dall’intento artistico.

La proiezione sarà visibile ogni sera fino al 9 agosto 2025.

Via Avinteractive