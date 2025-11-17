Il governo USA annuncia una task force per sradicare le truffe informatiche del sud-est asiatico

La task force statunitense prende di mira i centri di truffa in Birmania, Cambogia e Laos

Il team di sequestro di criptovalute confisca oltre 401 milioni di dollari da operazioni fraudolente

Organizzazioni criminali transnazionali cinesi implicate nel coordinamento delle truffe nel sudest asiatico

Gli Stati Uniti hanno istituito una "task force" per contrastare le frodi e le truffe legate alle criptovalute provenienti dal sudest asiatico.

L'iniziativa prende di mira i centri di truffa in Paesi come la Birmania, la Cambogia e il Laos, dove reti organizzate hanno sottratto miliardi di dollari agli americani negli ultimi cinque anni.

La task force utilizzerà indagini, azioni penali, sanzioni e sequestri per smantellare queste operazioni, cercando al contempo di risarcire le vittime.

Operazioni e sequestri sono in corso

L'operazione coinvolge diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento di Giustizia, il Federal Bureau of Investigation, i Servizi Segreti statunitensi e altri partner interagenzia.

"L'FBI è impegnata nell'importante lavoro della task force contro i centri di truffa", ha dichiarato il vicedirettore aggiunto della divisione criminale dell'FBI, Gregory Heeb.

"È compito dell'FBI fermare questi criminali e, con l'aiuto dei nostri partner in tutto il mondo, lo faremo."

La task force è intervenuta contro obiettivi chiave in Myanmar, sequestrando i siti web di Tai Chang e richiedendo mandati per confiscare i terminali satellitari che collegano altri centri di truffa.

“Le reti criminali che operano dalla Birmania stanno rubando miliardi di dollari ai lavoratori americani attraverso truffe online”, ha dichiarato John Hurley, alto funzionario del Dipartimento del Tesoro. “Queste stesse reti praticano la tratta di esseri umani e contribuiscono ad alimentare la brutale guerra civile in Birmania”.

I team che indagano sulle reti di truffa con base a Bali hanno aiutato le autorità indonesiane a perseguire 38 individui.

Il team di sequestro di criptovalute ha annunciato la confisca di oltre 401,6 milioni di dollari in criptovalute e ha avviato procedimenti per altri 80 milioni di dollari in fondi rubati.

Queste operazioni hanno lo scopo di recuperare i beni e impedire ai truffatori di sfruttare le infrastrutture statunitensi per colpire i cittadini.

I membri della task force sono integrati nelle forze dell'ordine locali, compresa la Polizia Reale thailandese, per combattere i centri di truffa come KK Park e altri.

Tuttavia, alcuni gruppi etnici coordinati, come l'Esercito Democratico Benevolo Karen (DKBA), sono associati a questi crimini.

Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato il DKBA e le entità associate come "specially-designated nationals" (cittadini appositamente designati), bloccando i loro beni e limitando gli accordi commerciali con loro.

Il DKBA è accusato di proteggere i centri di truffa e di sfruttare i lavoratori vittime di tratta, con i cui proventi sostiene la criminalità organizzata e i gruppi armati coinvolti nel conflitto civile in Myanmar.

Anche organizzazioni criminali transnazionali cinesi sono state implicate nel coordinamento di queste truffe.

“I soldati del DKBA sono stati filmati mentre picchiavano lavoratori truffati e ammanettati. Le vittime salvate hanno dichiarato di essere state sottoposte a scosse elettriche, di essere state appese per le braccia in stanze buie e di aver subito altri trattamenti brutali”, ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro.

“Per la sua partecipazione a queste operazioni di truffa, il DKBA riceve finanziamenti che utilizza per sostenere le sue continue attività illecite.”

Questi schemi hanno causato ingenti perdite finanziarie, con alcuni americani che hanno perso i risparmi di una vita intera.

“Dal 2019, i Servizi Segreti statunitensi hanno registrato un forte aumento delle truffe legate agli investimenti in criptovalute”, ha dichiarato Kyo Dolan, vicedirettore dei Servizi Segreti.

“Solo nell'anno fiscale 2025, i Servizi Segreti statunitensi hanno risposto a circa 3.000 vittime che ci hanno contattato in merito a schemi di truffa sugli investimenti in criptovalute.”

La task force non solo dimostra l'impegno degli Stati Uniti a smantellare queste reti, ma il presidente Trump vuole anche che gli Stati Uniti siano il fulcro mondiale delle criptovalute

“I centri di truffa stanno creando un trasferimento di ricchezza generazionale da Main Street America alle tasche della criminalità organizzata cinese”, ha dichiarato il procuratore statunitense Pirro.

“Il presidente Trump vuole che gli Stati Uniti siano il centro globale dell'industria mondiale delle criptovalute. È quindi assolutamente cruciale che gli americani comprendano l'uso sicuro di questa merce.”