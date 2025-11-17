Adidas, H&M e altre firme colpite da un attacco supply-chain

Fulgar conferma l'attacco ransomware attribuito al famigerato gruppo RansomHouse.

Gli hacker hanno diffuso documenti interni che comprendono saldi bancari, fatture e comunicazioni riservate.

Tra i clienti di Fulgar figurano colossi come H&M, Adidas, Wolford e Calzedonia.

Fulgar, un'azienda storica specializzata in filati sintetici che rifornisce molte delle principali case di moda, ha confermato di aver subito un attacco ransomware attribuito al gruppo RansomHouse.

Il 12 novembre, gli aggressori hanno inserito Fulgar nel loro sito "leak" (dove pubblicano i dati rubati, ndr), sostenendo di essere in possesso di dati crittografati sottratti il 31 ottobre.

Gli screenshot condivisi sul sito sembrano mostrare file interni, tra cui documenti, fogli di calcolo, comunicazioni e informazioni finanziarie, oltre a registrazioni che paiono relative a saldi bancari, fatture e scambi con enti esterni.

Fulgar è un attore di primo piano nel mercato delle fibre dalla fine degli anni '70 e produce poliammide 66 ed elastomeri ricoperti utilizzati per calzetteria, lingerie, abbigliamento sportivo e tessuti tecnici.

RansomHouse è attivo dal 2021 e ha elencato più di cento vittime sul suo sito. Le autorità informatiche statunitensi hanno precedentemente collegato il gruppo ad affiliati che collaborano con hacker iraniani, segnalando accordi che prevedono il supporto alla crittografia in cambio di una quota dei pagamenti del riscatto.

La violazione di Fulgar dimostra ancora una volta che anche i grandi fornitori possono essere vulnerabili quando un singolo gruppo ransomware, supportato da un buon antivirus, riesce ad accedere ai sistemi interni.