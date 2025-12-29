Samsung sfida il Pro Display XDR di Apple con un monitor 6K 3D che non richiede occhiali

Il monitor Odyssey 3D G90XH offre immagini 6K senza l'ausilio di occhiali grazie alla tecnologia di tracciamento oculare in tempo reale.

Il monitor raggiunge una frequenza di aggiornamento nativa di 165Hz e fino a 330Hz in modalità Dual Mode.

Il tempo di risposta di 1ms (GtG) garantisce che le azioni rapide rimangano nitide e fluide.

Samsung ha svelato l'Odyssey 3D G90XH da 32 pollici, un monitor 6K che offre una visione tridimensionale senza l'uso di occhiali.

Secondo Samsung, il display si affida al tracciamento oculare in tempo reale per regolare profondità e prospettiva in base alla posizione dell'osservatore, producendo un'immagine stratificata senza visori o accessori ottici.

Questo approccio colloca l'Odyssey 3D in un ristretto gruppo di display desktop che sperimentano l'output stereoscopico anziché l'uso di accessori immersivi.

Prestazioni 3D senza occhiali

L'Odyssey 3D opera con una frequenza di aggiornamento nativa di 165Hz, con una modalità Dual Mode che consente di salire a 330Hz quando la risoluzione viene ridotta. Il suo tempo di risposta di 1ms gray-to-gray allinea il pannello ai display ad alto refresh comunemente associati al gaming competitivo, piuttosto che ai carichi di lavoro professionali statici. Per mantenere la stabilità visiva durante sessioni prolungate, il monitor 6K utilizza un tracciamento oculare continuo che regola l'allineamento della profondità al movimento dell'osservatore.

I titoli PC supportati includono miglioramenti a livello software progettati per aumentare la separazione degli oggetti, la profondità del terreno e la chiarezza spaziale oltre il rendering 2D standard. La risoluzione di 6144 x 3456 dell'Odyssey 3D G90XH si traduce in un numero di pixel diagonali di circa 7050. Ciò produce una densità di circa 220ppi, molto più alta rispetto ai tipici monitor 4K e più vicina ai display desktop professionali ad alta risoluzione. Tuttavia, la dipendenza da software supportati per l'output 3D completo limita l'ampiezza con cui questa funzione può essere applicata ai carichi di lavoro generici.

Oltre all'Odyssey 3D, Samsung ha annunciato diversi modelli Odyssey G8 che abbinano l'alta risoluzione all'operatività con refresh variabile. L'azienda sta inoltre espandendo la linea Odyssey OLED G8 con un modello G80SH da 32 pollici che utilizza un pannello QD-OLED 4K. Questo display è accreditato di una frequenza di aggiornamento di 240Hz, una luminosità di 300 nit e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. La DisplayPort 2.1 con supporto UHBR20 abilita fino a 80Gbps di larghezza di banda per flussi di lavoro in HDR e con refresh variabile.

L'Odyssey G8 G80HS da 32 pollici è un display 6K che gira nativamente a 165Hz, con la modalità Dual Mode che supporta fino a 330Hz alla risoluzione ridotta di 3K. Samsung ha menzionato anche un Odyssey G8 G80HF da 27 pollici che funziona come monitor 5K, supportando fino a 180Hz nativamente e fino a 360Hz in risoluzione QHD. L'azienda ha confermato che la gamma Odyssey supporta AMD FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync.

La linea Odyssey include caratteristiche spesso associate ai monitor di classe business, sebbene la sua identità principale rimanga legata al portfolio di display Samsung focalizzati sul gaming. "Con la linea Odyssey di quest'anno, stiamo introducendo esperienze di visualizzazione che semplicemente non erano possibili nemmeno un anno fa", ha affermato Hun Lee, Vicepresidente Esecutivo del Visual Display Business presso Samsung Electronics. "Dal primo monitor 3D 6K senza occhiali del settore alla velocità rivoluzionaria di 1.040Hz, abbiamo progettato questi monitor per soddisfare le ambizioni dei videogiocatori odierni e offrire un livello di immersione che cambia radicalmente il modo in cui i contenuti appaiono e funzionano sullo schermo".