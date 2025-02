Samsung presenta il più grande display ePaper al mondo, 75 pollici e risoluzione 5K

Negli ultimi anni, i display E-Ink o ePaper hanno registrato una crescente diffusione grazie alla riduzione dei costi di produzione. Se inizialmente erano disponibili solo in bianco e nero, i modelli a colori stanno diventando sempre più comuni, sia nei prodotti destinati ai consumatori che nelle installazioni pubblicitarie per esterni.

Ora, Samsung ha presentato a ISE 2025 il display ePaper più grande al mondo, con una diagonale di 75 pollici. Il pannello ha un rapporto d’aspetto 16:9 e supporta una risoluzione 5K (5.120 x 2.880 pixel), caratteristiche che lo rendono adatto sia per la pubblicità che per i pannelli informativi pubblici.

Per la gestione da remoto, Samsung ha introdotto un’app mobile dedicata che consente agli utenti di controllare il display, programmare i contenuti e gestire i cicli di accensione e spegnimento direttamente dallo smartphone. Inoltre, il sistema VXT (Visual eXperience Transformation) ottimizza la visibilità e la precisione dei contenuti visualizzati.

Efficienza energetica

Questo nuovo display ePaper da 75 pollici supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Integra una batteria ricaricabile da 5000 mAh, che può essere caricata tramite due porte USB-C, utilizzabili anche per il trasferimento dati verso gli 8 GB di memoria interna del display.

Come il precedente Philips Tableaux 5150I da 32 pollici, finora il più grande display ePaper a colori, il modello di Samsung non è pensato per riprodurre video. Questo lo rende ideale per sostituire materiali cartacei tradizionali come poster, menù e cartelloni pubblicitari statici all’interno dei negozi.

La tecnologia a inchiostro digitale avanzata permette un consumo energetico estremamente ridotto, operando a 0,00 W e utilizzando energia solo durante il cambio delle immagini. Inoltre, in linea con l’impegno di Samsung per la sostenibilità, il display da 75 pollici è realizzato con oltre il 50% di plastica riciclata e il suo packaging è interamente in carta.

"Per i display commerciali è essenziale soddisfare la richiesta di efficienza energetica e gestione semplificata, garantendo al contempo esperienze coinvolgenti per il pubblico", ha dichiarato Hoon Chung, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display di Samsung Electronics.

"Le nostre ultime innovazioni, come il Samsung Color E-Paper a consumo quasi nullo e le avanzate funzionalità AI presenti in tutti i modelli, dimostrano il nostro impegno nell’aprire nuovi mercati e offrire soluzioni aziendali trasformative su scala globale."