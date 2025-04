Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Tab Active5 Pro, un tablet ultra-resistente progettato per ambienti di lavoro estremi. Dotato di uno schermo TFT LCD WUXGA da 10,1 pollici con rapporto 16:10, offre un refresh rate adattivo fino a 120Hz e supporto al tocco anche con guanti sottili (fino a 2 mm) o con lo schermo bagnato – ma non sott’acqua.

Nel panorama attuale, sono pochi i tablet rugged proposti da marchi di primo piano, e questo modello si distingue per una costruzione robusta: certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, standard militare MIL-STD-810H per durabilità in condizioni estreme e vetro Gorilla Glass Victus+ per proteggere lo schermo da graffi e detergenti aggressivi come alcol ed agenti a base di candeggina.

L’autonomia è garantita da una batteria da 10.100mAh removibile, con supporto alla modalità hot-swap doppia che consente la sostituzione di una batteria senza spegnere il dispositivo. È inoltre presente un’interfaccia POGO pin per la ricarica su dock (venduto separatamente).

Jack per cuffie da 3,5 mm

Il Galaxy Tab Active5 Pro non punta a competere con i tablet consumer sul piano delle prestazioni pure. Al suo interno troviamo un chip Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, affiancato da 6GB o 8GB di RAM e da 128GB o 256GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite microSD. Le prestazioni rientrano nella fascia media e si collocano al di sotto dei più potenti Snapdragon 7+ Gen 3 e serie 8.

Sul fronte della connettività, il tablet supporta 5G (solo Sub-6), LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC con supporto al front tagging. Integra anche slot per SIM fisica ed eSIM (la disponibilità di quest’ultima può variare in base al Paese). La geolocalizzazione è gestita da un’ampia rete di sistemi: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS.

Tra i dettagli più interessanti figura la presenza del jack audio da 3,5 mm, sempre più raro nei dispositivi moderni: Samsung ha scelto di mantenerlo per venire incontro a operatori sul campo che fanno affidamento su cuffie cablate, specialmente in ambienti dove il Bluetooth è instabile o non ammesso.

Dal punto di vista fotografico, non ci si devono aspettare prestazioni da top di gamma: il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 12MP e una anteriore da 8MP. È incluso però uno stilo S Pen certificato IP68, pensato per migliorare la produttività.

Il dispositivo pesa circa 680 grammi e include una porta USB 3.2 Type-C, i sistemi di sicurezza Samsung Knox e Knox Vault, un sensore di luminosità RGB e un tasto fisico programmabile Active Key per richiamare funzioni rapide.

“Comprendiamo che i professionisti sul campo hanno bisogno di tecnologie che si adattino a ritmi di lavoro serrati e a condizioni ambientali complesse”, ha dichiarato Jerry Park, vicepresidente esecutivo del team Mobile B2B di Samsung. Il Galaxy Tab Active5 Pro, ha aggiunto, unisce “resistenza, sicurezza di livello enterprise, connettività affidabile e funzioni intelligenti per supportare le aziende anche negli scenari più impegnativi.”

Il tablet sarà disponibile in Italia da aprile 2025, con un prezzo consigliato di 769 euro.