Salesforce e Snowflake si alleano contro il vendor lock-in

Snowflake e Salesforce lanciano l'Open Semantic Interchange

Salesforce paragona l'iniziativa alla Stele di Rosetta dei dati aziendali

Gli agenti AI useranno più software aziendale degli umani entro il 2030

Riconoscendo l'ascesa dell'AI agente e lo spostamento dalle dashboard e report tradizionali, Salesforce e Snowflake si sono alleati con BlackRock, dbt Labs e RelationalAI per migliorare la collaborazione. Insieme, il gruppo sta lanciando Open Semantic Interchange (OSI), che Snowflake descrive come un framework neutrale al vendor che permette a diverse piattaforme di comunicare tra loro nello stesso linguaggio.

Il lancio di OSI arriva mentre le aziende lottano con i vendor lock-in, che creano silos e limitano il potenziale degli strumenti AI.

Cosa è l'Open Semantic Interchange e come funziona

"Con l'iniziativa Open Semantic Interchange, siamo orgogliosi di guidare il cambiamento insieme ai nostri partner per risolvere una sfida fondamentale per l'AI: la mancanza di uno standard semantico comune," ha commentato Christian Kleinerman, EVP Product di Snowflake. Gli obiettivi chiave dell'iniziativa sono migliorare l'interoperabilità, ridurre la complessità e aumentare l'adozione dell'AI "standardizzando il modo in cui la semantica viene definita e scambiata." È anche un'iniziativa di futuro-proofing in più modi: Salesforce ha citato una ricerca di Accenture che prevede che gli agenti AI saranno i principali utilizzatori di software aziendale entro il 2030, superando gli umani. "Questi nuovi lavoratori intelligenti sono efficaci solo quanto i dati che possono accedere e comprendere," ha spiegato Southard Jones, Chief Product Officer di Tableau. Per supportare lo scambio bidirezionale di metadati, OSI standardizza metriche, dimensioni, gerarchie e relazioni dei dati.

Snowflake ha evidenziato i cinque principi fondamentali di OSI: standardizzazione (linguaggio e struttura comuni); interoperabilità (scambio facile tra strumenti); estensibilità (adattabile alle esigenze in evoluzione); open source (sviluppo collaborativo); e modelli specifici per dominio (per combinare dati da varie fonti).

Salesforce e Snowflake: quanto costano in Italia

Per chi sta considerando l'adozione delle piattaforme Salesforce e Snowflake in Italia, ecco i prezzi aggiornati per settembre 2025:

**Salesforce Sales Cloud (prezzi per utente al mese, fatturazione annuale):**

• Starter Suite: €25 - Suite CRM con configurazione semplice

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

• Suite Pro: €100 - CRM potenziato con strumenti avanzati

• Segmento Enterprise: €175 - CRM flessibile con API e funzioni avanzate

• Unlimited: €350 - CRM con automazione intelligente e supporto sviluppatori

• Agentforce 1 Sales: €550 - CRM completo con AI integrata e dati unificati

**Snowflake (prezzi basati su consumo):**

I prezzi di Snowflake variano in base al consumo effettivo di risorse di calcolo e archiviazione. Le aziende italiane possono iniziare con crediti prepagati, con costi che dipendono dalla regione cloud scelta e dall'intensità d'uso.

Tutti i prezzi sono soggetti a modifiche e potrebbero variare in base alle specifiche esigenze aziendali e ai contratti enterprise.