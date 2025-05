Robot in ufficio? I manager iniziano a fidarsi (ma non troppo)

Una nuova ricerca condotta da QNX rivela che oltre tre quarti (77%) dei leader tecnologici globali si fidano della robotica per funzioni essenziali sul posto di lavoro, suggerendo che l'automazione potrebbe presto diventare una componente centrale negli ambienti lavorativi.

Il report prevede che entro il prossimo decennio un quinto della forza lavoro potrebbe essere automatizzata grazie ai robot, mentre il 71% delle organizzazioni dichiara di utilizzare già sistemi robotici o di pianificarne l'adozione a breve.

Di conseguenza, il mercato globale della robotica è destinato a raggiungere un valore di 163,9 miliardi di dollari entro la fine del decennio, rispetto ai 51 miliardi registrati nel 2024.

Preparatevi a collaborare con i robot

Il report aggiunge che, secondo i manager, i principali fattori che generano fiducia nella robotica sono la sicurezza, la mitigazione dei rischi, l'affidabilità e le prestazioni. L'automazione è emersa come il caso d'uso più comune (50%), seguita dalla produzione (46%), dal supporto (36%) e dai compiti ad alto rischio (28%).

QNX sottolinea però che esistono livelli di comfort differenti tra i dirigenti quando si tratta di lavorare fianco a fianco con i robot. L'assemblaggio (77%), la movimentazione dei materiali (73%) e la logistica/consegna (70%) sono settori in cui i manager accettano facilmente l'automazione. Tuttavia, c'è maggiore riluttanza quando si parla di procedure mediche (51%), assistenza clienti (55%) e manutenzione (63%).

Un dirigente su tre (32%) afferma che il proprio luogo di lavoro non è ancora pronto per l’integrazione della robotica, e il 29% ha già vissuto un incidente legato a robot in azienda. Inoltre, tre su cinque (58%) esprimono preoccupazioni per la sicurezza.

“La fiducia è fragile e può essere facilmente compromessa se i robot vengono progettati e distribuiti senza il software di base necessario per garantirne prestazioni, sicurezza, affidabilità e protezione,” ha spiegato Jim Hirsch, VP General Embedded Markets di QNX.

Nonostante le esitazioni, la spinta verso un’adozione più ampia è evidente: il 90% dei manager riconosce i progressi tecnologici e l’86% cita il miglioramento della sicurezza come fattori trainanti. Guardando al futuro, e con l’intelligenza artificiale che sta già mostrando i suoi effetti sull’integrazione uomo-macchina, il 92% ritiene che i dipendenti debbano essere coinvolti nelle discussioni sull’introduzione della robotica.