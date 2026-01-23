Riciclare gli SSD enterprise per risparmiare potrebbe causare perdite di dati catastrofiche

Il riutilizzo degli SSD enterprise amplifica i rischi di guasto sotto la pressione costante dei carichi di lavoro legati all'IA.

L'usura delle memorie flash rimane un limite fisico che nessuna ottimizzazione software può eliminare.

Il recupero dei drive scambia guadagni di capacità a breve termine con gravi preoccupazioni sull'affidabilità a lungo termine.

La persistente carenza di SSD enterprise ha costretto gli operatori dei data center a ripensare la gestione delle risorse di archiviazione, mentre i carichi di lavoro legati all'IA aumentano la pressione sui sistemi.

Un alto dirigente di Dell ha avvertito che il riutilizzo di SSD enterprise comporta seri rischi di affidabilità in un momento in cui i sistemi di storage continuano a scarseggiare.

I supporti Flash si degradano con i ripetuti cicli di scrittura e i drive più vecchi possono guastarsi molto più rapidamente una volta che gli operatori li reinseriscono in ambienti ad alta intensità di lavoro.

L'usura delle memorie flash e il rischio di perdita dei dati

“Le unità flash si usurano con l'uso. Reintrodurre supporti obsoleti aumenta la probabilità di guasti accelerati dei componenti, indisponibilità dei dati e, nel peggiore dei casi, perdita catastrofica dei dati”, ha dichiarato David Noy, Vicepresidente del Product Management per le Unstructured Data Solutions dell'azienda.

Tali esiti sono in diretto contrasto con la stabilità richiesta dagli strumenti di IA, poiché questi sistemi dipendono da un accesso ai dati ininterrotto e prevedibile.

Questo avvertimento giunge mentre gli analisti prevedono che le limitazioni nelle forniture di SSD continueranno per almeno un altro anno. Alcuni fornitori di storage hanno risposto promuovendo strategie di recupero dei drive, in cui gli operatori rimuovono gli SSD esistenti da un sistema per riutilizzarli in un altro.

VAST Data ha descritto questo approccio come un modo per estendere la limitata capacità flash affidandosi alla riduzione dei dati basata su software. Tuttavia, la dirigenza di Dell sostiene che questa risposta rifletta la pressione del mercato piuttosto che un miglioramento tecnico.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

“Il 'riciclo del flash' come strategia è un ottimo slogan di marketing, ma è anche un segno di pressione, non di progresso”, ha affermato Noy. “Potrebbe sembrare pragmatico, ma comporta rischi reali. Per i fornitori di solo software, è il segno che a mali estremi si scelgono estremi rimedi”.

L'azienda sostiene che la memoria flash riutilizzata mantenga la stessa usura fisica indipendentemente dall'efficienza del software, e ha ribadito il suo storico sostegno alle architetture di storage a livelli (tiered storage) che combinano flash e supporti magnetici.

Consentendo ai dati meno critici di spostarsi dalla memoria flash, le organizzazioni possono ridurre la dipendenza dalla scarsa e costosa capacità degli SSD. Dell sostiene che questa flessibilità offra resilienza quando i prezzi oscillano o i tempi di consegna si allungano, senza costringere i clienti verso un ambiente esclusivamente flash.

Anche altri fornitori hanno assunto posizioni simili. DDN, ad esempio, supporta sistemi di storage multistrato che spaziano tra NVMe, SSD convenzionali, dischi rigidi e risorse cloud. Le policy automatizzate di spostamento dei dati consentono alle informazioni di migrare tra i vari livelli mantenendo velocità di accesso accettabili.

Al pari di Dell, DDN suggerisce che ridurre la dipendenza dall'hardware flash di fascia alta offra una risposta più sostenibile alla carenza di componenti rispetto al tentativo di riutilizzare quelli obsoleti. La critica di Dell inquadra inoltre il riciclo del flash come una questione di fiducia, suggerendo che ai fornitori di solo software possa mancare la responsabilità necessaria in caso di guasto dell'hardware riutilizzato.