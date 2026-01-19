Record mondiale di velocità internet: 430.000 Gbps su fibra ottica standard. Battlefield 6 si scarica in un millisecondo
Le attuali reti globali in fibra ottica possiedono una capacità di trasmissione dati ancora ampiamente inespressa.
- Ricercatori del NICT raggiungono i 430 Tbps su fibra ottica convenzionale
- Il nuovo approccio riduce di quasi il 20% l'ampiezza di banda di trasmissione complessiva
- Trasmissione simultanea di modalità multiple nelle bande O e ESCL
Immaginate di scaricare gli 80 GB di Battlefield 6 in una manciata di millisecondi — una velocità almeno 100 volte superiore a quella di un battito di ciglia. È questa la promessa dell'ultimo record mondiale di velocità internet.
I ricercatori della Aston University (Regno Unito) e del National Institute of Information and Communications Technology (Giappone) hanno registrato una velocità di trasmissione di 430 Tbps utilizzando una comune fibra ottica per telecomunicazioni.
Il test ha superato il precedente primato di 402 Tbps stabilito dallo stesso gruppo, sfruttando la fibra monomodale già ampiamente diffusa sul territorio anziché ricorrere a cablaggi personalizzati.
Come la capacità è aumentata senza nuovi cavi
L'esperimento si è concentrato sul miglioramento dell'efficienza spettrale e sul raggiungimento di un throughput più elevato utilizzando quasi il 20% in meno di banda complessiva.
L'approccio si basa sulla fibra standard già installata nelle reti globali, che collettivamente superano i diversi miliardi di chilometri.
Sfruttando lunghezze d'onda inferiori al tradizionale punto di cutoff, il team ha trasmesso dati utilizzando più modalità in parallelo, mantenendo la compatibilità con i sistemi esistenti.
I ricercatori hanno affermato che questo metodo estende la capacità utilizzabile delle fibre conformi agli standard oltre i loro limiti progettuali originali.
Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa!
Rispetto ai lavori precedenti, l'enfasi si è spostata dal consumo di spettro aggiuntivo all'estrazione di più dati dallo stesso mezzo fisico.
Questo traguardo sulla fibra segue altre dimostrazioni di alto profilo che evidenziano percorsi divergenti verso velocità di trasmissione estreme.
I ricercatori della Eindhoven University of Technology, in collaborazione con Aircision, avevano precedentemente trasmesso 5,7 terabit al secondo in modalità wireless su una distanza di 4,6 chilometri utilizzando fasci di infrarossi focalizzati.
Quell'esperimento si basava sulla comunicazione ottica nello spazio libero per creare collegamenti paralleli e privi di interferenze laddove la fibra fisica sarebbe difficile da implementare.
In un test di laboratorio separato, il NICT e i suoi partner hanno inoltre dimostrato una velocità di 1,02 petabit al secondo su 1.808 chilometri utilizzando una fibra a 19 core con diametro standard, stabilendo un record di capacità-distanza senza modificare le dimensioni del cavo.
Secondo i ricercatori del NICT, il loro ultimo studio presentato alla 51ª Conferenza Europea sulla Comunicazione Ottica in Danimarca dimostra che le fibre ottiche a cutoff variabile conformi agli standard possono trasportare molti più dati di quanto inizialmente previsto.
Utilizzando lunghezze d'onda inferiori al punto di cutoff, i dati possono essere trasmessi simultaneamente in più modalità, migliorando l'efficienza spettrale.
In questo esperimento, il team ha effettuato una trasmissione a tre modalità nella banda O, mentre la modalità fondamentale operava nelle bande ESCL.
Questi esperimenti suggeriscono collettivamente che l'infrastruttura ottica esistente possiede ancora una capacità inespressa, sebbene tutti i risultati siano stati ottenuti in condizioni controllate.
La pertinenza per la futura ricerca sul wireless, inclusi i lavori spesso discussi in relazione al 7G, rimane indiretta e ampiamente esplorativa.
Sebbene i record dimostrino la fattibilità tecnica, tradurre i successi di laboratorio in reti resilienti ed economiche dipenderà da fattori che vanno oltre la semplice velocità di trasmissione pura.
Efosa has been writing about technology for over 7 years, initially driven by curiosity but now fueled by a strong passion for the field. He holds both a Master's and a PhD in sciences, which provided him with a solid foundation in analytical thinking.