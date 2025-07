Razer ha lanciato una nuova Thunderbolt 5 Docking Station pensata per potenziare velocità, grafica e connettività degli utenti più esigenti. Il dispositivo supporta fino a 120 Gb/s di trasferimento dati e può gestire tre monitor 4K a 120Hz contemporaneamente, offrendo ampia larghezza di banda per display esterni e periferiche.

Tra le caratteristiche più interessanti spicca lo storage SSD integrato fino a 8TB, che trasforma la docking station anche in un drive esterno ultraveloce. Inoltre, l’hub concentra ben undici porte in un’unica soluzione, ideale per ridurre l’ingombro dei cavi e gestire flussi di lavoro complessi con efficienza.

Potenza e velocità a un prezzo premium

Razer espande la sua linea di accessori con due prodotti mirati ai professionisti e ai creatori di contenuti: la Thunderbolt 5 Docking Station e la Core X V2.

La nuova dock si distingue per l’integrazione di Thunderbolt Share, utile per trasferimenti rapidi tra sistemi e controllo multipiattaforma, ideale per chi lavora su più PC. Oltre alle 11 porte e al supporto per display 4K a 120Hz, l’unità può includere SSD integrato fino a 8TB, trasformandosi in un hub multifunzione per espansione e archiviazione veloce. Il prezzo parte da 299,99 euro circa, ma sale a 999,99 euro circaper la configurazione top.

A completare l’offerta arriva anche la Razer Core X V2, una GPU esterna Thunderbolt 5 da 499,99 euro circa, compatibile con schede NVIDIA e AMD di ultima generazione. Include raffreddamento attivo e ricarica a 140W, offrendo grafica da desktop a portatili e handheld, perfetta per chi cerca una postazione modulare ad alte prestazioni.

Entrambi i prodotti puntano a ridurre la necessità di desktop completi, ma il loro prezzo elevato e le funzionalità di nicchia potrebbero limitarne la diffusione al solo pubblico professionale.