Questo SSD portatile ha una caratteristica unica

Longsys ha presentato il suo SSD portatile con tecnologia NFC al CES 2025, offrendo una soluzione innovativa che mira a bilanciare privacy e comodità per l'utente. Questo SSD utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication) per sbloccare lo spazio di archiviazione nascosto in modo sicuro. Gli utenti possono accedere ai dati semplicemente toccando il dispositivo con uno smartphone, uno smartwatch o una scheda NFC compatibile.

Questa funzione elimina la necessità di complicate procedure di crittografia, semplificando l'accesso ai dati senza compromettere la sicurezza. L'approccio rende lo storage non solo più sicuro ma anche più pratico per un'ampia gamma di utenti, risolvendo un problema chiave nel panorama dello storage moderno.

Perché il blocco NFC è indispensabile e dovrebbe essere utilizzato?

I metodi tradizionali per proteggere i dati, come i gestori di password o la crittografia esterna, spesso risultano complessi e dispendiosi in termini di tempo. Con la tecnologia NFC, Longsys propone una soluzione hardware che punta a combinare semplicità e affidabilità.

Il PSSD NFC di Longsys non si concentra solo sulla sicurezza: offre capacità di archiviazione che vanno da 128 GB a 4 TB e sfrutta il controller proprietario WM3000 per garantire velocità e prestazioni affidabili. Sebbene i prezzi e la disponibilità non siano ancora stati annunciati, questo dispositivo rappresenta un passo avanti per lo storage sicuro, proponendo una tecnologia che unisce protezione e praticità.

L'introduzione dei lucchetti NFC nei dispositivi di archiviazione potrebbe rendere la protezione dei dati più accessibile, soddisfacendo sia le esigenze dei professionisti che quelle dei consumatori occasionali, fissando così un nuovo standard nel settore dello storage sicuro.