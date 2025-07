AOOSTAR ha presentato il NEX395, un nuovo mini PC pensato per applicazioni legate all’intelligenza artificiale, caratterizzato da un design a box che si discosta dalle soluzioni compatte più comuni nel segmento.

Al suo interno troviamo il processore AMD Strix Halo, il chip di punta della casa di Sunnyvale per ambiti AI e creativi: 16 core e 32 thread, con una frequenza massima di 5,1 GHz in boost. A bordo ci sono 40 RONA 3.5 compute units, una configurazione particolarmente adatta per carichi intensivi di calcolo e inferenza.

Il sistema sembra supportare fino a 128 GB di RAM, con tutta probabilità LPDDR5X, in linea con le esigenze di efficienza e densità dei mini PC ad alte prestazioni. Un progetto che punta chiaramente a professionisti, sviluppatori e laboratori AI in cerca di potenza racchiusa in un formato compatto e versatile.

Memory capacity matches rivals, but key hardware details are missing

Il nuovo mini PC AI NEX395 di AOOSTAR colpisce per la sua dotazione di memoria – fino a 128 GB, in linea con i concorrenti destinati allo sviluppo con modelli linguistici di grandi dimensioni. Tuttavia, mancano ancora dettagli fondamentali su storage, raffreddamento e layout della scheda madre, aspetti che sollevano più di qualche dubbio.

Il design rompe completamente con gli standard del settore: niente forma a cubo né stile NUC, ma una scocca piatta, allungata e ricca di griglie di ventilazione, più simile a un case SSD esterno o a un dock eGPU che a una workstation desktop. In mano, il NEX395 somiglia più a una power bank corazzata o a un Mac mini tagliato a metà che a una macchina AI da 16 core, tanto da far dubitare della reale capacità termica e modularità interna.

All'interno si trova una GPU integrata Radeon 8060S, parte della APU Ryzen AI MAX+ 395, già capace di ottime prestazioni grazie all’architettura aggiornata. Tuttavia, AOOSTAR propone anche un box eGPU esterno con Radeon RX 7600 XT, un’accoppiata che lascia perplessi: la 8060S vanta più unità di calcolo e architettura più recente, e il NEX395 non offre neppure supporto a connessioni veloci come OCuLink, limitando ulteriormente la banda passante.

Il comparto porte include doppia Ethernet, quattro USB-A, una USB-C, HDMI, DisplayPort e ingresso di alimentazione dedicato, segno della necessità di un alimentatore esterno. Ma senza dati certi su TDP, sistema di raffreddamento o prestazioni sostenute, è difficile considerarlo come un’alternativa seria a una workstation professionale o a un PC business di fascia alta.

Infine, nessuna indicazione sul prezzo. Visto che modelli simili, come HP Z2 Mini G1a o GMKTEC EVO-X2, oscillano tra 1500 e 2000 euro, è improbabile che AOOSTAR scelga una fascia più accessibile.

