QNAP presenta i suoi nuovi NAS ZFS di livello enterprise della serie TS-hx77AXU-RP

QNAP Systems, Inc, azienda specializzata in soluzioni di calcolo e archiviazione, ha recentemente presentato la sua nuova gamma di NAS ZFS ad alta capacità TS-hx77AXU-RP.

Tra i nuovi modelli troviamo TS-h1277AXU-RP a 12 bay e TS-h1677AXU-RP a 16 bay, entrambi montabili su rack e dotati di processori AMD Ryzen Serie 7000. Entrambe le soluzioni offrono prestazioni di livello enterprise, larghezza di banda ultra elevata, espandibilità futura e alta affidabilità che li rendono ideali per l’archiviazione Tier 2, la virtualizzazione, la modifica di video 4K e lo storage di livello PB.

La serie TS-hx77AXU-RP integra hardware di fascia alta e I/O diversificati, tra cui RAM DDR5, SSD M.2 PCIe Gen 5, slot PCIe Gen 4 e alimentatori ridondanti. I modelli TS-h1277AXU-RP e TS-h1677AXU-RP sono dotati di processori della serie AMD Ryzen 7000 con 6-core e 8-core rispettivamente, e supportano fino a 128GB di RAM DDR5 ad alte prestazioni e a basso consumo energetico. Entrambi offrono due slot M.2 PCIe Gen 5 per l’installazione di SSD M.2 NVMe per l’accelerazione della cache, e tre slot di espansione PCIe Gen 4 per l’installazione di schede di espansione supplementari.

Eseguendo il sistema operativo QuTS hero, la serie TS-hx77AXU-RP utilizza il file system ZFS che da priorità all’integrità dei dati e supporta fino a 65.536 snapshot e la deduplica in linea dei dati. Questo permette di massimizzare l’efficienza dello storage e di accelerare il trasferimento dei dati per applicazioni ad uso intensivo come la virtualizzazione. Grazie a questi dispositivi, le aziende possono inoltre implementare un piano di disaster recovery con RPO zero sfruttando SnapSync, che consente la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra due NAS.

Le specifiche

Tra le specifiche condivise dai nuovi NAS TS-hx77AXU-RP di QNAP troviamo memorie DDR5 fino a 128GB (4 da 32GB), 2 porte 2,5GbE RJ45, 2 porte 10GBASE-T, 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 5, 3 slot di espansione PCIe Gen 4, 2 porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Tipo A, 2 alimentatori ridondanti

Qui sotto trovate le specifiche dettagliate di ciascun modello: