Prova a vendere lambo.com per 75 milioni, ma si ritrova con le tasche vuote

Il proprietario di Lambo.com perde la causa e il dominio a favore di Lamborghini dopo che sono stati riscontrati atti di malafede.

Ha tentato di sostenere che "Lambo" derivasse da un gioco di parole su Lamb (agnello), e non dalla casa automobilistica.

Il dominio era stato acquistato per $10.000 e offerto in vendita per una cifra fino a 75 milioni di dollari.

La storia dimostra che se si acquista il nome a dominio giusto al momento giusto, si potrebbe potenzialmente rivenderlo con un buon profitto, ma a quanto pare, non è un affare privo di rischi.

Richard Blair, dall'Arizona, pensava di aver trovato una promettente risorsa digitale quando ha acquistato Lambo.com per 10.000 dollari nel 2018. "Lambo" è un noto soprannome di Lamborghini e quindi ha un certo cachet.

Come riporta Road & Track, Blair lo mise in vendita per 1.129.298 dollari nel 2020, il che sarebbe stato un bel guadagno, ma poi aumentò il prezzo richiesto a 1,5 milioni di dollari. All'inizio del 2021 il prezzo salì a 3,3 milioni di dollari. Raggiunse i 12 milioni di dollari più avanti nello stesso anno. Nel 2022 l'annuncio salì a circa 58 milioni di dollari. Nel 2023 fu fissato a 75 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, le parti interessate fecero offerte, ma Blair le rifiutò.

Io sono Lambo

Nel tentativo di conferire legittimità alla sua iniziativa, dopo aver acquistato il dominio, Blair iniziò a farsi chiamare "Lambo" online. Sosteneva che il nome derivasse da un gioco di parole su Lamb (agnello) e non avesse assolutamente nulla a che fare con il noto produttore di auto sportive.

Ha indirizzato Lambo.com a un sito personale dove Road & Track riferisce che aveva pubblicato: "IO SONO LAMBO di LAMBO.com e difenderò, sconfiggerò e umilierò coloro che si sforzano di rubare qualsiasi brand di dominio che mi appartiene, incluso il mio soprannome."

Lamborghini, non impressionata dalle attività di Blair, ha portato la questione al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) nel 2022. Ha chiesto che il nome venisse riassegnato in base alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), il quadro normativo utilizzato per gestire le controversie sulla proprietà dei domini.

Il panel ha stabilito che Blair stava agendo in malafede e ha deciso che il dominio dovesse andare alla casa automobilistica. Blair ha portato la controversia in tribunale federale per cercare di ribaltare il risultato, ma un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha dato ragione a Lamborghini e ha respinto il caso.

Il tribunale ha stabilito che Blair non aveva alcun diritto sul nome e aveva adottato il soprannome solo dopo aver acquistato il dominio. Ha inoltre dichiarato che non aveva sviluppato il sito, aveva attaccato l'azienda in più di un'occasione e aveva cercato di trarre profitto dalla sua consolidata reputazione.

Certamente ci sono stati grandi guadagni nell'acquisto e nella vendita di domini. Voice.com è stato venduto per 30 milioni di dollari nel 2019, 360.com per 17 milioni di dollari nel 2015 e Chat.com per 15,5 milioni di dollari nel 2023. Anche NFTs.com, Rocket.com, [suspicious link removed] e Icon.com sono stati venduti per cifre a otto zeri.

Richard Blair è stato senza dubbio ispirato da questi affari quando ha acquistato Lambo.com, ma il suo tentativo di arricchirsi si è concluso non solo con la perdita del dominio da 10.000 dollari, ma anche con un salato conto per le spese legali.