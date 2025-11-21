Internet a rischio per la crisi del Mar Rosso

I ritardi nei cavi sottomarini nel Mar Rosso stanno riducendo la larghezza di banda globale in regioni già sotto pressione.

Gli operatori affrontano condizioni pericolose che impediscono alle squadre di installazione vitali di lavorare in sicurezza. ù

Le acque ad alto rischio stanno costringendo le compagnie di telecomunicazioni ad abbandonare le tempistiche di implementazione pianificate da tempo.

a persistente instabilità nel Mar Rosso ha creato gravi ostacoli per i giganti della tecnologia e gli operatori di cavi sottomarini, che ora devono affrontare prolungate interruzioni nella costruzione, poiché le minacce alla sicurezza complicano ogni fase della distribuzione.

Le navi posacavi richiedono accesso prevedibile, acque stabili e autorizzazioni politiche, ma queste condizioni non sono più presenti in una zona dove i conflitti hanno interrotto la normale attività marittima.

Le aziende coinvolte in sistemi principali destinati a collegare Europa, Asia e Africa hanno confermato che segmenti critici delle loro infrastrutture non possono avanzare perché le loro navi e i loro equipaggi non sono in grado di operare in sicurezza.

I progetti critici perdono slancio

I sistemi 2Africa di Meta e Blue-Raman di Google restano gli esempi più evidenti di lavori in stallo, con le sezioni del Mar Rosso ancora incomplete nonostante anni di pianificazione e ingenti investimenti.

Gli operatori responsabili di cavi aggiuntivi, tra cui India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 e Africa-1, non sono stati in grado di completare i percorsi pianificati, creando un collo di bottiglia in un corridoio che storicamente gestisce grandi volumi di traffico dati globale.

Questi ritardi aumentano la pressione sui paesi che dipendono da percorsi via cavo limitati e che continuano a registrare velocità più basse e prezzi più alti. I gruppi di telecomunicazioni stanno ora valutando percorsi terrestri attraverso Bahrein, Arabia Saudita e Iraq nel tentativo di aggirare completamente il Mar Rosso – ironicamente, percorsi che un tempo erano stati scartati in quanto troppo costosi o politicamente complessi.

Alcune aziende stanno esplorando la possibilità di richiedere esenzioni al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il che consentirebbe loro di negoziare direttamente con le autorità in Yemen per ottenere i permessi per le operazioni di posa dei cavi. Altri hanno discusso se il supporto di organizzazioni di sicurezza internazionali possa essere necessario per garantire un accesso sicuro alle navi incaricate dell'installazione e della manutenzione.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

I ritardi hanno creato sfide operative più ampie, con il traffico che si sposta su sistemi alternativi che non sono stati progettati per sostenere un eccesso prolungato di domanda.

Questa congestione ha un impatto sui servizi aziendali che dipendono da rotte internazionali stabili, in particolare le organizzazioni che si affidano a connessioni broadband per le operazioni quotidiane.

La carenza di capacità complica anche i piani di disaster recovery, poiché la deviazione improvvisa aumenta la dipendenza dalle reti di cloud backup che devono assorbire carichi imprevisti. I paesi con meno collegamenti via cavo rimangono i più vulnerabili perché mancano della ridondanza necessaria per resistere a interruzioni prolungate.

Queste condizioni suggeriscono che la probabilità di ulteriori interruzioni aumenterà se i rischi geopolitici continueranno a bloccare la costruzione nell'intera regione.