Oracle spinge Ampere al limite fino a 192 core Arm personalizzati (e non sono un'esclusiva OCI)

Le nuove istanze Oracle A4 utilizzano il silicio AmpereOne M in configurazioni virtualizzate e bare metal

Le macchine virtuali supportano fino a 45 OCPU, equivalenti a 90 core

Le istanze bare metal offrono 48 OCPU, 96 core, 768 GB di memoria e 3,84 TB di storage

Oracle Cloud Infrastructure ha introdotto le istanze A4 Standard alimentate dal silicio AmpereOne M di Ampere Computing, disponibili sia in configurazioni virtualizzate che bare metal.

L'azienda ha recentemente disinvestito da Ampere, ma continua a offrire i chip ai propri clienti.

Ogni chip può fornire fino a 192 core Arm personalizzati e Oracle sta vendendo queste istanze al di fuori del proprio cloud, a differenza dei processori Amazon Graviton o Microsoft Cobalt.

Configurazioni e specifiche

Ogni coppia di core AmpereOne M forma un'unità CPU Oracle, o OCPU, simile ai thread delle CPU sui processori x86.

Le macchine virtuali possono eseguire fino a 45 OCPU, equivalenti a 90 core, con 700 GB di memoria.

Le istanze bare metal offrono 48 OCPU, 96 core, 768 GB di memoria DDR5 e 3,84 TB di storage integrato.

Sia le istanze virtuali che quelle bare metal possono utilizzare lo storage a blocchi e fornire una larghezza di banda di rete fino a 100 Gbps.

Oracle afferma che le istanze A4 offrono prestazioni core-per-core superiori fino al 35% rispetto alle istanze A2, citando una velocità di clock superiore del 20% e un controller di memoria a 12 canali.

Le istanze A2 della generazione precedente rimangono più grandi in termini di scala, offrendo fino a 78 OCPU e 946 GB di memoria DDR5.

Il prezzo per le istanze A4 è di 0,0138 dollari per OCPU all'ora e 0,0027 dollari per GB all'ora.

Altri fornitori cloud continuano a sviluppare soluzioni Arm proprietarie: Amazon ha presentato la CPU Graviton5 a 192 core insieme agli acceleratori IA Trainium3, mentre Microsoft ha introdotto la sua CPU Cobalt di seconda generazione con 132 core Arm Neoverse V3.

Google offre gli acceleratori Ironwood TPU v7, dichiarando prestazioni paragonabili alle GPU Nvidia Blackwell.

A differenza di Oracle, queste implementazioni rimangono vincolate alle rispettive piattaforme di hosting cloud.

Il CTO e fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha inoltre confermato la vendita della partecipazione della società in Ampere Computing, sottolineando il passaggio verso la neutralità del silicio.

"Oracle ha venduto Ampere perché non riteniamo più strategico continuare a progettare, produrre e utilizzare i nostri chip nei nostri data center cloud", ha dichiarato Larry Ellison.

"Siamo ora impegnati in una politica di neutralità dei chip che ci vede collaborare strettamente con tutti i nostri fornitori di CPU e GPU".

Ciò significa che Oracle non si affiderà esclusivamente ai propri chip, permettendole di mantenere flessibilità attraverso una catena di fornitura diversificata.

Tuttavia, l'azienda non ha chiarito se implementerà i futuri core Ampere in OCI.

