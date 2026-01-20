Ora puoi modificare i file Microsoft Office protetti da password direttamente in Google Workspace

I file Microsoft Office protetti da password sono ora pienamente compatibili con Google Workspace

In precedenza, gli utenti dovevano scaricare i file e aprirli con altri software

È evidente la spinta di Google verso l'interoperabilità e l'eliminazione del "vendor lock-in"

Un importante nuovo aggiornamento di Google Workspace permette ora di modificare i file protetti da password di Microsoft Office direttamente all'interno di Documenti, Fogli e Presentazioni. In altre parole, potrai lavorare nell'ecosistema principale della tua azienda senza dover ricorrere a software alternativi.

Si tratta di una novità di rilievo per gli utenti di Google Workspace, poiché offre un motivo in più per non dover più sottoscrivere due licenze diverse.

All'apertura di file protetti, Google permette ora agli utenti di inserire la password per accedere alle modalità di sola visualizzazione o di modifica.

Google Workspace potenzia l'interoperabilità con Microsoft Office

Questa mossa fa parte di una tendenza molto più ampia che abbiamo osservato negli ultimi mesi e anni, ed è estremamente favorevole per consumatori e clienti. Con gli stack multi-piattaforma che sono ormai la norma in un mondo del lavoro ibrido, aziende come Google e Microsoft hanno migliorato l'interoperabilità e la compatibilità per prevenire il "vendor lock-in" (il vincolo a un unico fornitore).

Google ha già compiuto passi simili in altre aree di Workspace, come l'interoperabilità tra Google Meet e Microsoft Teams/Zoom.

Cosa ancora migliore, questo aggiornamento è in arrivo per tutti i clienti di Google Workspace, non solo per le aziende paganti; quindi, anche i privati potranno utilizzare Google (se è il loro sistema preferito) per accedere a un numero maggiore di documenti Office.

"In precedenza, gli utenti dovevano scaricare i file e affidarsi ad applicazioni di terze parti per rimuovere le password o modificare i file Microsoft protetti", ha scritto Google nel post sul blog di aggiornamento.

Il rilascio della funzione è già iniziato, ma alcuni domini potrebbero non riceverla fino alla fine di gennaio 2026.

Questa non è l'unica funzione su cui Google ha lavorato per contrastare il vendor lock-in. Nell'ultimo anno, l'azienda ha reso più semplice per le imprese migrare i propri dati da Dropbox e SharePoint.