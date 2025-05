OpenAI è in procinto di acquisire Windsurf, uno dei principali assistenti alla programmazione basati sull’intelligenza artificiale, in un’operazione dal valore stimato di circa 3 miliardi di dollari.

Al momento dell’annuncio, l’accordo non è ancora stato finalizzato, ma se dovesse andare a buon fine rappresenterebbe la più grande acquisizione nella storia di OpenAI, sottolineando la volontà dell’azienda di consolidare la propria leadership nel settore in rapida crescita dello sviluppo software assistito dall’IA.

Windsurf, noto in precedenza come Codeium, è un progetto nato all’interno della startup Exafunction Inc., che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di numerosi investitori. Fa parte di un gruppo di strumenti emergenti in grado di convertire semplici comandi in linguaggio naturale in codice funzionante, riducendo il lavoro manuale e automatizzando in parte le mansioni tipicamente affidate agli sviluppatori junior.

Strumenti IA sempre più avanzati

Questa acquisizione porterebbe OpenAI a confrontarsi in modo più diretto con GitHub Copilot di Microsoft e con gli strumenti per sviluppatori di Anthropic, attualmente tra le piattaforme di coding assistito dall’IA più avanzate.

Windsurf era stato recentemente valutato 1,25 miliardi di dollari e stava trattando un nuovo round di finanziamenti basato su una valutazione di 3 miliardi, prima che OpenAI intervenisse con un’offerta di acquisizione.

L’operazione arriva poco dopo il round di investimenti da 40 miliardi di dollari guidato da SoftBank, che ha portato la valutazione complessiva di OpenAI a 300 miliardi di dollari. Con queste risorse, l’azienda ha ora i mezzi per ampliare le proprie soluzioni di programmazione e integrare le capacità di Windsurf nel proprio ecosistema di prodotti.

Al momento, né OpenAI né Windsurf hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’operazione, ma secondo fonti vicine all’accordo, l’acquisizione potrebbe offrire a OpenAI un vantaggio strategico nello sviluppo di assistenti IA capaci di comprendere ed eseguire compiti di programmazione complessi.

L’obiettivo sarebbe quello di creare una piattaforma unificata in grado non solo di generare codice funzionante, ma anche di adattarsi alle abitudini e alle esigenze specifiche di ogni sviluppatore.

Via Bloomberg