OpenAI e Samsung: data center galleggianti e centrali energetiche

OpenAI ha stimato che la sua domanda di memoria potrebbe raggiungere 900.000 wafer DRAM al mese, e Samsung fornirà soluzioni di memoria ad alte prestazioni ed efficienza energetica per soddisfare tale requisito.

Samsung SDS collaborerà con OpenAI per progettare, sviluppare e gestire data center IA e fornire servizi IA aziendali.

Fungirà inoltre da rivenditore di ChatGPT Enterprise di OpenAI in Corea, supportando l'adozione da parte delle imprese locali.

Samsung Heavy Industries e Samsung C&T collaboreranno con OpenAI su data center galleggianti, con possibile espansione verso centrali elettriche galleggianti e centri di controllo.

"I data center galleggianti... possono affrontare la scarsità di terreni, ridurre i costi di raffreddamento e le emissioni di carbonio", hanno dichiarato le aziende nella loro lettera di intenti.

Come nota The Stack, i data center galleggianti rimangono rari, ma l'interesse sta crescendo. Il progetto Stockton in California è operativo dal 2021, aziende giapponesi e la città di Yokohama stanno pianificando un design alimentato da energia solare e batterie, e nel giugno 2025 l'American Bureau of Shipping e Herbert Engineering hanno proposto un concept di data center galleggiante a energia nucleare.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che abbiamo rivelato che Nvidia aveva investito 100 miliardi di dollari in OpenAI (da spendere sui chip Nvidia, naturalmente), e suggerisce che il creatore di ChatGPT sta cercando di ridurre la sua dipendenza da partner hyperscaler come Microsoft.

Con rivali IA come Meta e Google che espandono rapidamente le proprie infrastrutture, c'è una crescente pressione su OpenAI per affermarsi come operatore su larga scala a pieno titolo.