Il nuovo formato di memoria per GPU Nvidia potrebbe arrivare su altre piattaforme, sfidando LPDDR6

• Le discussioni sull'adozione di LPDDR6 segnalano la scalabilità oltre gli attuali moduli SOCAMM 2

Nvidia ha abbandonato i suoi precedenti sforzi per commercializzare "SOCAMM 1" dopo ripetuti problemi tecnici e ora si concentra interamente su "SOCAMM 2". La prima versione era posizionata come alternativa di memoria a basso consumo e ad alta capacità per i server AI, ma ritardi e battute d'arresto di progettazione hanno impedito che guadagnasse trazione.

Secondo un insider del settore tramite ET News (originariamente in coreano), "Nvidia aveva originariamente pianificato di introdurre SOCAMM 1 entro l'anno, ma problemi tecnici hanno fermato il progetto due volte, impedendo qualsiasi ordine effettivo su larga scala."

Un cambiamento negli obiettivi di prestazioni e design

Questo reset significa che Samsung Electronics, SK Hynix e Micron stanno tutti iniziando dalla stessa base con il design di seconda generazione. SOCAMM 2 mantiene il formato del modulo staccabile con 694 porte I/O, ma aumenta la velocità di trasferimento a 9.600 MT/s rispetto ai precedenti 8.533 MT/s.

In pratica, questo si traduce in una larghezza di banda del sistema che sale da circa 14,3TB/s a circa 16TB/s nel Blackwell Ultra GB300 NVL72, una piattaforma già legata alle discussioni sulla migliore GPU nei contesti dei data center.

Per i professionisti creativi, tali sviluppi potrebbero alla fine influenzare ciò che conta come migliore GPU per l'editing video, specialmente quando le prestazioni della memoria influenzano direttamente la gestione di filmati ad alta risoluzione.