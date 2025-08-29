Nvidia svela Jetson Thor, il “cervello” dei robot del futuro

Nvidia ha presentato il nuovo Jetson AGX Thor developer kit, definendolo il prossimo passo verso sistemi di robotica in grado di funzionare in tempo reale.

Basato sulla linea di GPU Blackwell, il sistema è concepito come una piattaforma per la “physical AI” e per funzioni robotiche avanzate nei settori di manifattura, logistica, sanità, agricoltura, retail e trasporti.

Secondo Nvidia, il Jetson AGX Thor è in grado di garantire fino a 7,5 volte più potenza di calcolo AI e oltre tre volte l’efficienza energetica rispetto alla linea Jetson Orin, ampiamente utilizzata dal 2022.

Offers supercomputer-level capacity

Nvidia ha descritto il nuovo Jetson AGX Thor come «il supercomputer definitivo per guidare l’era della physical AI e della robotica generale».

«Abbiamo costruito Jetson Thor per i milioni di sviluppatori che lavorano su sistemi robotici in grado di interagire con il mondo fisico e di plasmarlo sempre di più», ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. «Con prestazioni ed efficienza energetica senza pari, e la capacità di eseguire più modelli di intelligenza artificiale generativa direttamente all’edge, Jetson Thor rappresenta il supercomputer definitivo per la nuova era della robotica».

Il sistema offre 2.070 teraflop FP4 in un consumo di appena 130 watt, potenza sufficiente per far girare contemporaneamente più modelli generativi. Supporta modelli vision-language-action come Isaac GR00T N1.5, oltre ad altri sistemi LLM, e integra 128 GB di memoria, rendendolo adatto a gestire flussi di lavoro AI più complessi direttamente all’edge.

Tra i primi utilizzatori figurano già Agility Robotics, Amazon Robotics, Boston Dynamics, Caterpillar, Hexagon e Medtronic, oltre a Meta, partner ufficiale del progetto. Altre aziende come John Deere, OpenAI e Physical Intelligence risultano attualmente in fase di test. «Nvidia Jetson Thor offre la potenza di calcolo e l’efficienza energetica necessarie per sviluppare e scalare la prossima generazione di robot basati su AI, capaci di operare in ambienti dinamici e reali trasformando la gestione e il trasporto delle merci a livello globale», ha affermato Tye Brady, chief technologist di Amazon Robotics.

Secondo Nvidia, oltre due milioni di sviluppatori utilizzano già il suo stack per la robotica, con più di 7.000 clienti che hanno implementato l’hardware Jetson Orin in progetti di edge AI. Jetson Thor si basa sulla piattaforma software Nvidia Jetson, compatibile con più strumenti AI contemporaneamente, e integra Isaac per la simulazione, Metropolis per la visione artificiale e Holoscan per l’elaborazione in tempo reale dei sensori. L’obiettivo è consentire a un singolo system-on-module di supportare diversi modelli e flussi di lavoro AI senza dover ricorrere a più chip separati.