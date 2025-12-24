Nvidia fa un passo indietro, nessuna sfida agli hyperscaler

DGX Cloud aiuterà gli sforzi di Nvidia nell'IA open source, ma non sfiderà gli hyperscaler

La concorrenza di Amazon e Google nel mondo dei chip si sta intensificando

Le azioni hanno raggiunto un tetto massimo... almeno per ora

Nvidia avrebbe ridimensionato i suoi piani di competizione diretta con i principali fornitori di servizi cloud come AWS, Azure e Google Cloud, a oltre due anni di distanza da quando il CEO Jensen Huang aveva introdotto l'idea per la prima volta.

Di conseguenza, The Information sostiene che la divisione DGX Cloud sia stata riorganizzata all'interno delle attività principali di ingegneria e operazioni di Nvidia, sotto la guida del Senior Vice President Dwight Diercks, che dirige l'ingegneria software.

Ciò avviene dopo che, a metà dicembre 2025, l'azienda avrebbe modificato alcuni ruoli dirigenziali, con alcuni manager passati a nuovi incarichi e altri che hanno lasciato del tutto la società.

Dopo tutto, Nvidia non vuole competere con il Big Cloud

DGX Cloud è destinato a sopravvivere, ma principalmente per soddisfare la domanda interna di chip Nvidia utilizzati per sviluppare modelli di IA open-source, piuttosto che come un hyperscaler rivolto al pubblico come potrebbe essere AWS.

Il cambiamento probabilmente non sorprenderà gli analisti del settore, con fonti interne che suggeriscono come DGX Cloud abbia faticato ad attirare clienti.

Altre speculazioni interne suggeriscono che Huang fosse riluttante a espandere il business cloud per timore che Nvidia potesse perdere potenziali rivali come clienti, e abbiamo visto tutti come tali clienti abbiano contribuito al successo di Nvidia nella produzione di chip negli ultimi anni.

Tuttavia, le azioni Nvidia hanno raggiunto un limite recentemente, mentre altre aziende minacciano il suo dominio. OpenAI sarebbe in trattative con Amazon per accedere ai chip Trainium del colosso cloud, mentre fino ad ora il produttore di ChatGPT ha fatto pesantemente affidamento sulle offerte di Nvidia. Allo stesso modo, Meta potrebbe ottenere l'accesso alle TPU di Google, riducendo la quota di mercato di Nvidia.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tutto questo mentre le esportazioni cinesi sono in stallo. Solo all'inizio di questo mese Trump ha confermato che a Nvidia sarebbe stato permesso di riprendere la vendita dei suoi chip H200 a determinati clienti cinesi, ma la concorrenza all'estero è già aumentata in assenza di Nvidia.

"Continueremo a investire in DGX Cloud per fornire un'infrastruttura di livello mondiale per la ricerca e lo sviluppo all'avanguardia e le capacità software necessarie ai partner cloud per avere successo", ha dichiarato ai media un portavoce dell'azienda.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di coltivare DGX Cloud come un progetto pilota e imparare attraverso di esso come costruire meglio sistemi per i partner dell'ecosistema, e questo non è cambiato."