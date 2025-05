Nvidia elogia i dazi di Trump: “Una visione straordinaria” secondo Jensen Huang

Jensen Huang ha definito “assolutamente visionari” i dazi imposti recentemente dal presidente Donald Trump, esprimendo forte sostegno sia alla misura che alla figura del presidente USA. In un’intervista con Bloomberg, il CEO ha parlato subito dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali record di Nvidia, con ricavi pari a 44 miliardi di dollari. In un momento così delicato per il commercio globale, Huang sembra voler mantenere rapporti favorevoli con Washington in vista di futuri sviluppi sulle tariffe internazionali.

Ci siamo dentro tutti quanti

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha elogiato apertamente due iniziative promosse dall’ex presidente Donald Trump, definendole “completamente visionarie”. In un’intervista con Bloomberg, Huang ha dichiarato: “Ovviamente non conosco tutte le sue idee, ma lasciatemi parlare di due che sono incredibili.”

La prima, secondo Huang, riguarda l’uso dei dazi per rilanciare l’industria americana: “L’idea dei dazi come pilastro per una nuova reindustrializzazione, per riportare la produzione sul suolo statunitense e spingere gli investimenti in America, è semplicemente una visione straordinaria. Penso che sarà un’idea trasformativa per il prossimo secolo.”

“Siamo totalmente coinvolti,” ha aggiunto Huang. “Stiamo costruendo impianti e incoraggiando i nostri partner globali a investire negli Stati Uniti.”

La seconda idea riguarda l’IA: “Annullare la regola sulla diffusione dell’IA significa non limitare la tecnologia americana, ma accelerare l’adozione delle infrastrutture USA in tutto il mondo. È cruciale che, in questa era straordinaria, il mondo costruisca sulle basi tecnologiche americane.”

“Queste due iniziative cambieranno radicalmente il futuro dell’America,” ha concluso.

(Image credit: Getty Images)

Le dichiarazioni di Jensen Huang seguono quelle del CEO di HP, Enrique Lores, che ha annunciato un aumento dei prezzi per contrastare i costi imposti dai dazi. Lores ha spiegato che la sua azienda sarà costretta a intervenire sui listini di PC e stampanti e a smettere di utilizzare gli Stati Uniti come hub logistico per le spedizioni verso Canada e America Latina.

Huang, invece, continua a promuovere con entusiasmo la visione di una società fondata sull’IA, dove Nvidia riveste un ruolo cruciale nello sviluppo delle nuove tecnologie. Durante il Dell Technology World 2025, ha definito il momento attuale “un’opportunità irripetibile: negli ultimi 60 anni non abbiamo mai visto una reinvenzione simile.”

“Questa tecnologia è entusiasmante – dovete abbracciarla. L’impatto sulle aziende sarà straordinario, e conviene essere tra i primi a investire.”

Secondo Huang, “sta iniziando un decennio di trasformazione. Ma non conviene arrivare secondi: ora è il momento giusto, e bisogna essere i primi.”