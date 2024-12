Nvidia alle prese con un'indagine antimonopolio in Cina

L'acquisizione di Mellanox Technologies da parte di Nvidia è oggetto di indagine da parte della Cina

La seconda azienda più grande del mondo collaborerà con le autorità di regolamentazione

L'indagine della Cina arriva pochi giorni dopo l'intensificazione delle restrizioni da parte degli Stati Uniti

Le recenti indagini antitrust di alto profilo potrebbero intensificarsi ulteriormente con l’avvio di un’indagine antimonopolistica su Nvidia sostenuta dalla Cina.

L’indagine si concentra su presunte violazioni legate all’acquisizione di Nvidia della società di networking Mellanox Technologies per quasi 7 miliardi di dollari nel 2020. Mentre i giganti tecnologici di tutto il mondo affrontano un maggiore controllo normativo, la tempistica dell’indagine coincide con l’inasprimento delle restrizioni statunitensi sull’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati, segnando l’escalation della guerra tecnologica in corso tra Stati Uniti e Cina.

La Cina avvia un'indagine su Nvidia

La notizia è stata annunciata dall’emittente statale cinese CCTV; l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato di Pechino ha dichiarato che il produttore di chip non ha fornito ai rivali informazioni sui nuovi prodotti entro 90 giorni dalla loro disponibilità, come stabilito dall’accordo con Nvidia.

L’indagine arriva non molto tempo dopo che gli Stati Uniti hanno aggiunto altre aziende cinesi alla loro lista di entità soggette a restrizioni. In risposta, il Paese ha limitato le esportazioni di alcuni minerali, tra cui l’antimonio, il gallio e il germanio, tutti utilizzati nella produzione di semiconduttori avanzati negli Stati Uniti. James Lewis, ricercatore del Center for Strategic and International Studies, ha dichiarato (via BBC): "La tempistica non è una coincidenza... È soprattutto un messaggio al governo statunitense: i cinesi hanno deciso che non accetteranno semplicemente una sanzione dopo l’altra".

Nvidia ha già confermato che sarà "lieta di rispondere a qualsiasi domanda delle autorità di regolamentazione sulla nostra attività". Un portavoce dell’azienda ha aggiunto: "Nvidia vince per merito, come riflettono i nostri risultati di benchmark e il valore per i clienti, e i clienti possono scegliere la soluzione migliore per loro... Lavoriamo duramente per fornire i migliori prodotti possibili in ogni regione e onorare i nostri impegni ovunque facciamo affari".

Dopo essere diventata l’azienda di maggior valore al mondo in due diverse occasioni, Nvidia è scivolata di nuovo al secondo posto, con un valore di mercato di 3,399 trilioni di dollari, seconda solo ad Apple. L’ingresso precoce dell’azienda nel mercato dei chip per l’intelligenza artificiale le ha permesso di beneficiare di un interesse fuori scala per questa tecnologia: le azioni di Nvidia sono passate da 16,27 dollari prima del lancio dell’anteprima pubblica di ChatGPT agli attuali 138,81 dollari, con un aumento colossale del 753%.