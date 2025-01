Nuova spinta di Qualcomm nei data center: l'architetto Xeon entra nel team

Qualcomm, celebre per i suoi processori Snapdragon che alimentano smartphone e laptop in tutto il mondo, ha effettuato una mossa strategica significativa per sfidare AMD e Intel nel settore dei processori. L'azienda ha assunto Sailesh Kottapalli, un veterano di Intel con 28 anni di esperienza e un ruolo chiave nello sviluppo dei processori Xeon.

Kottapalli ha assunto il ruolo di vicepresidente senior presso Qualcomm all'inizio di gennaio 2025, portando con sé una profonda conoscenza nella progettazione di chip x86 per server ad alte prestazioni. Questa mossa potrebbe rappresentare un passo fondamentale per Qualcomm nel suo tentativo di competere con i leader di mercato nel segmento dei processori per server e data center.

Sailesh Kottapalli ha condiviso su LinkedIn che "l'opportunità di innovare e crescere contribuendo a scalare nuove frontiere è stata immensamente interessante per me, un'opportunità unica nella mia carriera che non potevo lasciarmi sfuggire".

Questa assunzione assume particolare rilevanza considerando la dipendenza di Qualcomm dai progetti basati su Arm. La vasta esperienza di Kottapalli nell'architettura x86 potrebbe rappresentare un elemento chiave per aiutare Qualcomm a colmare il divario tra la sua attuale tecnologia e le complesse esigenze delle CPU per i data center. La sua leadership potrebbe favorire un importante passo avanti nell'espansione di Qualcomm nel competitivo mercato dei processori per server.

Una nuova spinta per il data center

Qualcomm aveva abbandonato lo sviluppo di CPU per server nel 2018, ma recentemente ha svelato piani per creare soluzioni server ad alte prestazioni e con un'efficienza energetica avanzata, progettate specificamente per applicazioni nei data center.

Questa nuova direzione è stata inaugurata dalla serie Snapdragon X per PC, che utilizza core personalizzati basati su Arm, sviluppati a seguito dell'acquisizione della startup Nuvia per 1,4 miliardi di dollari nel 2021. Tuttavia, l'operazione ha portato a uno scontro legale con Arm, che ha sostenuto che l'acquisizione violava i termini di licenza. Nel dicembre 2024, un tribunale del Delaware si è pronunciato a favore di Qualcomm, ma Arm ha richiesto un nuovo processo.

Nonostante le dispute legali, Qualcomm ha ampliato il suo impegno nei data center, introducendo chip acceleratori di intelligenza artificiale sotto il marchio Qualcomm Cloud AI. Questi chip sono supportati da grandi aziende come AWS, HPE e Lenovo, consolidando ulteriormente la presenza dell'azienda in questo settore strategico.