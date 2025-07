Con un balzo di otto anni nello sviluppo, il nuovo AMD EPYC 4585PX della serie EPYC 4005 “Grado” ha dimostrato un incremento prestazionale quasi triplo rispetto all’ex top di gamma EPYC 7601.

Curiosamente, il 4585PX non fa parte della famiglia EPYC 9005, destinata al segmento più alto del mercato, ma si propone come un’opzione più accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Secondo quanto riportato da Phoronix, sono stati eseguiti oltre 200 benchmark su Ubuntu 25.04, testando il processore su carichi di lavoro eterogenei, tra cui server, HPC, scripting, codifica multimediale e compilazione.

Benchmark: salto netto in efficienza per EPYC 4585PX

I test evidenziano un importante passo avanti sul fronte dell’efficienza. In media, l’EPYC 4585PX ha offerto prestazioni 2,69 volte superiori rispetto all’EPYC 7601, nonostante utilizzi meno canali di memoria e una configurazione più compatta.

Il miglioramento diventa ancora più evidente se si guarda alle prestazioni per Watt: il nuovo chip risulta 2,85 volte più efficiente, grazie a un’architettura più avanzata e a un design ottimizzato.

Questi dati attireranno sicuramente l’attenzione di chi è interessato all’hardware server di nuova generazione, e sollevano interrogativi su quanto le piattaforme enterprise più datate siano rimaste indietro. Allo stesso tempo, le soluzioni EPYC a basso costo iniziano a entrare in competizione con processori ben più costosi, spesso impiegati da fornitori di servizi hosting di fascia alta.

Non tutto, però, rappresenta una vittoria netta. Il consumo energetico complessivo del sistema è decisamente migliorato - 225W per la nuova piattaforma contro 238W della vecchia basata su Naples - ma i consumi del solo processore mostrano differenze meno marcate. In media, il 4585PX consuma 153W, contro i 141W del 7601, con picchi rispettivi di 204W e 195W.

Ciò indica che, sebbene l’intero sistema sia più efficiente, il processore in sé non ha abbattuto i consumi in modo drastico. Per chi cerca infrastrutture più sostenibili, come piccole imprese o ambienti SOHO, il minor assorbimento in idle potrebbe risultare più interessante rispetto al confronto sotto carico.

Testato su una piattaforma Supermicro moderna con solo due moduli DDR5, il sistema EPYC 4585PX è riuscito a superare le prestazioni su otto canali di memoria dell’EPYC 7601 in molti carichi di lavoro. Questo conferma che la banda della memoria non è più il solo fattore determinante.

Con il supporto a chipset più recenti e a memorie più efficienti, la serie “Grado” si propone come una solida opzione per infrastrutture entry-level, in particolare per soluzioni NAS, dove efficienza energetica e controllo termico sono cruciali.

I dati dimostrano che i nuovi EPYC 4005 a basso costo possono ormai superare i vecchi flagship, senza impattare sul budget energetico o economico. E con il confronto diretto con la serie EPYC 9005 ancora in arrivo, il messaggio è chiaro: non serve più un chip di fascia alta per ottenere prestazioni di fascia alta.