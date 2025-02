Il processore Intel Raptor Lake Core i9-13900HK offre 14 core e 20 thread.

Supporta fino a quattro display 8K grazie a diverse opzioni di connettività.

Antenne esterne migliorano la connessione con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il GMKtec K10 si unisce ad altri mini PC potenti, come il Geekom Mini IT13 e il Beelink GTi12 Ultra, con processori Intel Core i9.

Il K10 è alimentato dall'Intel Core i9-13900HK, un chip Raptor Lake con 14 core - sei ad alte prestazioni e otto efficienti - per un totale di 20 thread.

Secondo Minimachines (originariamente in francese), il chip opera tra 4.1 GHz e 5.4 GHz, include 24MB di cache e integra la grafica Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione a 1.5 GHz.

Hardware ad alte prestazioni

Il GMKtec K10 offre tre slot M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4, supportando fino a 24TB di archiviazione SSD. Per la memoria, supporta fino a 96GB di RAM DDR5-5200 tramite due slot SODIMM, rendendolo ideale per un utilizzo come server aziendale compatto.

La connettività wireless è gestita da un modulo Intel AX201, che offre Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Tuttavia, a causa della scocca metallica che potrebbe interferire con il segnale, si consigliano antenne esterne per migliorare la ricezione.

Misura 18.86 cm in larghezza, 17.8 cm in profondità e 3.89 cm in spessore, con un sistema di raffreddamento che include un dissipatore passivo, due heat pipe e alette metalliche sul retro.

Il pannello frontale dispone di un jack audio combo da 3.5mm, due porte USB 3.2 Type-A, una porta USB 3.2 Type-C con uscita DisplayPort e due porte USB 2.0 Type-A.

Sul retro troviamo altre due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, due uscite HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, una porta Ethernet 2.5 Gigabit, una porta COM e un blocco di sicurezza Kensington.

L’ampia connettività consente di gestire più display 4K e 8K tramite le migliori SSD portatili.

Tuttavia, GMKtec ha annunciato il K10 solo per il mercato cinese, senza informazioni sulla disponibilità o sul prezzo internazionale.