La nuova Abee AI Station, una workstation compatta ma estremamente potente, è stata recentemente svelata durante la AMD Industry Solution National Conference.

Al suo interno troviamo il processore AMD Ryzen AI MAX 395, un’A.P.U. da 16 core e 32 thread capace di raggiungere frequenze di boost fino a 5,1 GHz.

Il sistema integra anche un motore IA da 126 TOPS complessivi, con una NPU dedicata che supera i 50 TOPS, rendendola ideale per operazioni di intelligenza artificiale e carichi di lavoro intensivi.

Compact liquid-cooled AI PC built for high-performance local inference

La Abee AI Station integra una GPU AMD Radeon 8600S che lavora a 2900 MHz e può gestire fino a 96 GB di memoria condivisa per compiti di intelligenza artificiale. La dotazione è completata da 128 GB di memoria LP-DDR5X a 8000 MT/s e uno storage composto da due moduli da 56 GB e un'unità DOGE da 1 TB.

Nonostante la RAM sia saldata e non espandibile, le specifiche rendono questo sistema particolarmente adatto a inferenze IA e machine learning locali, offrendo una valida alternativa a soluzioni basate su cloud, soprattutto per sviluppatori e professionisti del settore.

Il design di raffreddamento è altrettanto curato: due ventole da 92 mm, un radiatore interno compatto e una pompa montata direttamente sull’APU assicurano prestazioni costanti anche sotto carichi prolungati, evitando cali dovuti a surriscaldamento.

Pur misurando solo 21 x 22 x 15 cm, la workstation integra un alimentatore Flex ATX da 400W, certificato platinum, e una scheda madre personalizzata ATX12VO, pensata per massimizzare l’efficienza energetica e la stabilità del sistema.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Sul fronte della connettività, Abee AI Station offre due porte di rete ad alta velocità, una 2.5GbE e una 10GbE, mentre tra gli accessori inclusi troviamo un monitor AOC Q27P3U da 27 pollici (2K, 75Hz), la webcam V700 958FI con microfono integrato e il set VT60 di tastiera e mouse wireless meccanici.

Sulla carta, questo dispositivo ha tutte le carte in regola per mantenere prestazioni stabili e continue, ma sarà necessario verificarne il comportamento reale sul campo.

Nel frattempo, altri marchi cinesi come GMKTec (EVO-X2) e SDUNITED (AX835-025FF) hanno iniziato a utilizzare il processore Strix Halo nelle loro proposte compatte. I grandi produttori internazionali, come Asus, HP e Framework, sembrano invece preferirne l’impiego su workstation di dimensioni maggiori. Non è ancora chiaro se in futuro lo porteranno anche sui loro mini PC di fascia alta.

Via Videocardz