Microsoft Teams si aggiorna: notifiche più piccole e meno fastidiose in arrivo

Presto le notifiche invadenti di Microsoft Teams potrebbero diventare un ricordo del passato, grazie a un nuovo aggiornamento in fase di sviluppo per la piattaforma.

Il servizio di videoconferenza ha infatti annunciato di essere al lavoro su una funzione che permetterà agli utenti di regolare la dimensione delle notifiche, offrendo così maggiore controllo sull’interfaccia durante le attività lavorative.

Una volta disponibile, questa opzione dovrebbe contribuire a ridurre le distrazioni, evitando che i pop-up compaiano nei momenti meno opportuni o attirino l’attenzione con apparizioni improvvise sullo schermo. Una soluzione pensata per migliorare la produttività e la concentrazione, soprattutto nelle sessioni di lavoro più intense.

Notifiche ridimensionabili in arrivo

Essere distratti da fastidiosi pop-up di Microsoft Teams potrebbe presto diventare un ricordo del passato, grazie a un aggiornamento in arrivo sulla piattaforma.

In un post sulla roadmap di Microsoft 365, l’azienda ha spiegato che la nuova funzione permetterà semplicemente agli utenti di “modificare la dimensione delle notifiche di Teams”. Tra le opzioni sarà disponibile una nuova modalità “compatta”, che, secondo Microsoft, “occupa meno spazio sullo schermo dell’utente e offre un design pulito e minimalista”.

Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla funzione, che si presume sarà accessibile dal menu Impostazioni o dalla sezione Preferenze. La novità è attualmente in fase di sviluppo, ma il rilascio è previsto a partire da luglio 2025. Una volta disponibile, sarà implementata per tutti gli utenti a livello globale su Teams per Windows, Mac, Android e iOS.

Questo aggiornamento si inserisce in una serie di miglioramenti recenti apportati a Microsoft Teams. Tra questi, una modifica che permetterà a più persone di controllare le slide durante una presentazione, per garantire una maggiore fluidità nei meeting e nei webinar. Microsoft ha dichiarato che questa funzione consentirà ai relatori di mantenere “un flusso più fluido durante riunioni o webinar”, evitando così il ricorso alla frase “prossima slide, per favore”.

È stata inoltre annunciata l’introduzione della soppressione del rumore per i partecipanti che si collegano via chiamata, utile per prevenire interruzioni audio fastidiose o rumori di fondo eccessivi. La piattaforma ha infine confermato il rollout di un correttore ortografico migliorato, pensato per aiutare gli utenti a scrivere messaggi più accurati.