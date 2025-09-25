Microsoft svela un nuovo tipo di raffreddamento per i data center AI

Microsoft testa raffreddamento microfluidico che triplica l'efficienza rispetto alle piastre fredde

I ricercatori dicono che il nuovo sistema riduce l'aumento di calore delle GPU del 65% nei test

Il raffreddamento microfluidico promette data center più densi e veloci riducendo i costi energetici per i carichi AI

Microsoft ha rivelato di stare testando un nuovo approccio di raffreddamento dei chip chiamato microfluidica, mirato a risolvere una delle maggiori sfide dell'hardware per l'intelligenza artificiale. Man mano che i chip AI diventano più potenti, generano più calore delle generazioni precedenti, spingendo i metodi di raffreddamento tradizionali vicino ai loro limiti. La maggior parte dei data center oggi utilizza piastre fredde, dove il liquido passa attraverso una piastra attaccata al chip. Quel sistema è separato dalla fonte di calore da più strati che intrappolano il calore, limitandone l'efficacia. Il nuovo design di Microsoft prende un percorso diverso.

Test di affidabilità

Con la microfluidica, minuscole scanalature vengono incise direttamente nel retro del chip, permettendo al refrigerante di fluire sul silicio stesso e rimuovere il calore più efficacemente. Judy Priest, Vice Presidente Aziendale e CTO per Cloud Operations e Innovation di Microsoft, crede che il nuovo approccio potrebbe rimodellare come i chip futuri vengono costruiti.

"La microfluidica permetterebbe design più densi in termini di potenza che abiliteranno più funzionalità che interessano ai clienti e offriranno prestazioni migliori in meno spazio," ha detto in un post sul blog annunciando la notizia.

Priest ha aggiunto che dopo aver dimostrato la tecnologia e mostrato che il design funzionava, il passo successivo era testarne l'affidabilità. Negli esperimenti di laboratorio, la microfluidica ha rimosso il calore fino a tre volte meglio delle piastre fredde, a seconda del carico di lavoro, e ha anche ridotto l'aumento di temperatura delle GPU del 65%. Combinando il design dei canali con l'AI che mappa i punti caldi unici sul chip, Microsoft è riuscita a dirigere il refrigerante con maggiore precisione.

Sashi Majety, senior technical program manager di Microsoft, ha detto che il calore sta diventando una barriera. "Se ti stai ancora affidando pesantemente alla tecnologia tradizionale delle piastre fredde, sei bloccato," ha detto, aggiungendo che entro cinque anni i chip potrebbero funzionare troppo caldi per essere raffreddati efficacemente con i sistemi di oggi.

Microsoft crede che la sua svolta mostri come nuovi approcci potrebbero abilitare data center più veloci e densi riducendo anche l'uso energetico per il raffreddamento. Il gigante tecnologico sta collaborando con la startup svizzera Corintis per perfezionare il design del chip.

Nel tentativo di ridurre massicciamente il suo uso d'acqua, Microsoft aveva precedentemente rivelato di star lavorando su un sistema di raffreddamento a circuito chiuso per i data center.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Un numero di altre aziende tecnologiche, incluse Lenovo, Dell, Supermicro e Giga Computing, stanno anche gareggiando per sviluppare sistemi di raffreddamento avanzati, poiché il surriscaldamento rischia di mettere un tetto al ritmo del progresso dell'AI.

Introducing microfluidic cooling: a breakthrough in chip cooling technology - YouTube Watch On

Potrebbe interessarti anche