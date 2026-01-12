Micron annuncia un SSD QLC dopo l'addio al brand Crucial: il 3610 è un Gen5 base più veloce dei TLC Gen4.

L'SSD Micron 3610 NVMe offre l'unica capacità da 4 TB al mondo nel formato M.2 2230 a lato singolo.

Le prestazioni in lettura e scrittura casuale scalano proporzionalmente alla capacità dell'unità.

La resistenza aumenta con la dimensione del disco.

Al CES 2026, Micron ha presentato l'SSD 3610 PCIe Gen5 NVMe, un'unità basata su tecnologia QLC destinata ai PC e ai notebook OEM di fascia media.1

Il lancio è avvenuto poche settimane dopo l'annuncio di dicembre 2025, in cui Micron dichiarava la dismissione del marchio consumer Crucial per concentrarsi sui mercati enterprise e dell'intelligenza artificiale.

Secondo Micron, si tratta del primo SSD client Gen5 G9 QLC al mondo, in grado di supportare gli standard PCIe Gen5 e NVMe 2.0 in molteplici form factor M.2.

Miglioramento delle velocità di lettura e scrittura

Questo dispositivo presenta un compatto formato 2230 a lato singolo che supporta capacità di archiviazione da 1 TB, 2 TB e 4 TB, permettendogli di adattarsi a una vasta gamma di laptop ultrasottili.1

Micron dichiara che le velocità di lettura sequenziale migliorano fino al 57%, mentre le scritture sequenziali aumentano del 45% rispetto alle unità Gen4 QLC. Secondo quanto riferito, l'SSD Micron 3610 NVMe raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 11.000 MB/s, mentre le velocità di scrittura variano in base alla capacità di archiviazione.2 Se il modello da 1 TB tocca i 7.200 MB/s, le varianti da 2 TB e 4 TB registrano circa 9.300 MB/s.

Le prestazioni in lettura e scrittura casuale del dispositivo aumentano con la capacità, raggiungendo 850 KIOPS in lettura e 1.500 KIOPS in scrittura per il taglio da 1 TB, e fino a 1.500 KIOPS in lettura e 1.600 KIOPS in scrittura sulle capacità maggiori. La latenza di lettura tipica è di 50 µs, mentre quella di scrittura rimane di 12 µs, contribuendo a un multitasking reattivo, flussi di lavoro multimediali fluidi e avvii più rapidi delle applicazioni. Questo livello di performance, unito a una velocità ottimizzata per l'IA, consentirebbe di caricare modelli IA da miliardi di parametri in meno di tre secondi.

La resistenza del 3610 scala con la capacità: i modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono valutati rispettivamente a 400 TBW, 800 TBW e 1.600 TBW, mentre tutte le unità condividono un tempo medio tra i guasti di due milioni di ore. L'unità integra NAND Micron G9 QLC e supporta la crittografia hardware AES a 256 bit.3 Offre inoltre protezione contro la perdita di potenza, gestione termica controllata dall'host, sanificazione dei blocchi, cancellazione crittografica e conformità agli standard TCG Opal 2.02 e Pyrite 2.01.4 Grazie alla tecnologia AWT di Micron, il dispositivo mantiene prestazioni costanti durante carichi di lavoro prolungati.

I risultati dei benchmark per l'SSD Micron 3610 NVMe sono stati positivi, con punteggi PCMark 10 in crescita fino al 30% e risultati 3DMark aumentati di circa il 20%. Il rapporto prestazioni per watt migliorerebbe del 10% rispetto ai Gen4 QLC e del 43% rispetto ai Gen4 TLC; guadagni ottenuti senza un consumo energetico aggiuntivo, il che suggerisce che l'unità possa migliorare la reattività del sistema per i carichi di lavoro informatici mainstream.

Nonostante i miglioramenti nei benchmark, l'uso della tecnologia NAND QLC e l'architettura priva di DRAM (DRAM-less) potrebbero limitare le prestazioni sostenute sotto carichi di lavoro pesanti. Questo rende le unità alternative Gen5 TLC potenzialmente più adatte agli utenti che richiedono prestazioni elevate e costanti durante operazioni prolungate.

"L'SSD 3610 combina la tecnologia all'avanguardia PCIe Gen 5, la più avanzata NAND G9 QLC di Micron e un elegante design a lato singolo per offrire prestazioni premium, capacità ed efficienza energetica", ha affermato Mark Montierth, Senior Vice President e General Manager della Business Unit Mobile and Client di Micron. "Il 3610 abiliterà dispositivi ultrasottili in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'IA on-device, dello streaming immersivo e dei carichi di lavoro ad alta intensità di prestazioni".