Micron annuncia un SSD QLC dopo l'addio al brand Crucial: il 3610 è un Gen5 base più veloce dei TLC Gen4.

L'SSD NVMe Micron 3610 raggiunge costantemente velocità di lettura sequenziale fino a 11.000 MB/s.

  • L'SSD Micron 3610 NVMe offre l'unica capacità da 4 TB al mondo nel formato M.2 2230 a lato singolo.
  • Le prestazioni in lettura e scrittura casuale scalano proporzionalmente alla capacità dell'unità.
  • La resistenza aumenta con la dimensione del disco.

Al CES 2026, Micron ha presentato l'SSD 3610 PCIe Gen5 NVMe, un'unità basata su tecnologia QLC destinata ai PC e ai notebook OEM di fascia media.1

Il lancio è avvenuto poche settimane dopo l'annuncio di dicembre 2025, in cui Micron dichiarava la dismissione del marchio consumer Crucial per concentrarsi sui mercati enterprise e dell'intelligenza artificiale.

Secondo Micron, si tratta del primo SSD client Gen5 G9 QLC al mondo, in grado di supportare gli standard PCIe Gen5 e NVMe 2.0 in molteplici form factor M.2.

Miglioramento delle velocità di lettura e scrittura

Questo dispositivo presenta un compatto formato 2230 a lato singolo che supporta capacità di archiviazione da 1 TB, 2 TB e 4 TB, permettendogli di adattarsi a una vasta gamma di laptop ultrasottili.1

Micron dichiara che le velocità di lettura sequenziale migliorano fino al 57%, mentre le scritture sequenziali aumentano del 45% rispetto alle unità Gen4 QLC. Secondo quanto riferito, l'SSD Micron 3610 NVMe raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 11.000 MB/s, mentre le velocità di scrittura variano in base alla capacità di archiviazione.2 Se il modello da 1 TB tocca i 7.200 MB/s, le varianti da 2 TB e 4 TB registrano circa 9.300 MB/s.

Le prestazioni in lettura e scrittura casuale del dispositivo aumentano con la capacità, raggiungendo 850 KIOPS in lettura e 1.500 KIOPS in scrittura per il taglio da 1 TB, e fino a 1.500 KIOPS in lettura e 1.600 KIOPS in scrittura sulle capacità maggiori. La latenza di lettura tipica è di 50 µs, mentre quella di scrittura rimane di 12 µs, contribuendo a un multitasking reattivo, flussi di lavoro multimediali fluidi e avvii più rapidi delle applicazioni. Questo livello di performance, unito a una velocità ottimizzata per l'IA, consentirebbe di caricare modelli IA da miliardi di parametri in meno di tre secondi.

La resistenza del 3610 scala con la capacità: i modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB sono valutati rispettivamente a 400 TBW, 800 TBW e 1.600 TBW, mentre tutte le unità condividono un tempo medio tra i guasti di due milioni di ore. L'unità integra NAND Micron G9 QLC e supporta la crittografia hardware AES a 256 bit.3 Offre inoltre protezione contro la perdita di potenza, gestione termica controllata dall'host, sanificazione dei blocchi, cancellazione crittografica e conformità agli standard TCG Opal 2.02 e Pyrite 2.01.4 Grazie alla tecnologia AWT di Micron, il dispositivo mantiene prestazioni costanti durante carichi di lavoro prolungati.

I risultati dei benchmark per l'SSD Micron 3610 NVMe sono stati positivi, con punteggi PCMark 10 in crescita fino al 30% e risultati 3DMark aumentati di circa il 20%. Il rapporto prestazioni per watt migliorerebbe del 10% rispetto ai Gen4 QLC e del 43% rispetto ai Gen4 TLC; guadagni ottenuti senza un consumo energetico aggiuntivo, il che suggerisce che l'unità possa migliorare la reattività del sistema per i carichi di lavoro informatici mainstream.

Nonostante i miglioramenti nei benchmark, l'uso della tecnologia NAND QLC e l'architettura priva di DRAM (DRAM-less) potrebbero limitare le prestazioni sostenute sotto carichi di lavoro pesanti. Questo rende le unità alternative Gen5 TLC potenzialmente più adatte agli utenti che richiedono prestazioni elevate e costanti durante operazioni prolungate.

"L'SSD 3610 combina la tecnologia all'avanguardia PCIe Gen 5, la più avanzata NAND G9 QLC di Micron e un elegante design a lato singolo per offrire prestazioni premium, capacità ed efficienza energetica", ha affermato Mark Montierth, Senior Vice President e General Manager della Business Unit Mobile and Client di Micron. "Il 3610 abiliterà dispositivi ultrasottili in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'IA on-device, dello streaming immersivo e dei carichi di lavoro ad alta intensità di prestazioni".

