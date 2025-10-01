Lufthansa sotto accusa: taglierà 4.000 posti con l'AI

Lufthansa Group licenzierà circa 4.000 dipendenti entro il 2030

La colpa è di operazioni semplificate e tecnologia come l'AI

Lufthansa prevede comunque grandi espansioni con nuovi aeromobili

Lufthansa ha confermato che taglierà circa 4.000 posti di lavoro tra il 2025 e la fine del decennio, sostituendoli con l'intelligenza artificiale.

L'azienda ha rivelato che i ruoli amministrativi in Germania saranno i più a rischio, con i tagli legati all'AI, alla digitalizzazione, all'automazione e al consolidamento delle operazioni.

Snellendo i processi di tutti i suoi partner, tra cui SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, Lufthansa Group punta a risparmiare 300 milioni di euro all'anno.

Lufthansa Group sostituisce ruoli amministrativi con l'AI

Con circa 101.700 dipendenti nel 2024, la riduzione rappresenta il taglio più grande dalla pandemia e il 4% della forza lavoro.

Lufthansa afferma che rivederà “quali attività non saranno più necessarie in futuro, ad esempio a causa della duplicazione del lavoro”, come parte dei suoi sforzi di snellimento.

Nonostante i tagli, Lufthansa si aspetta una forte domanda di viaggi e una “redditivi tà significativamente aumentata” entro il 2030. Il Gruppo ha rivelato piani per la più grande espansione della flotta di sempre, con oltre 230 nuovi aeromobili entro quella data (100 dei quali saranno jet a lungo raggio).

La costola low-cost di Lufthansa del 2025, Eurowings, riceverà anche 40 nuovi Boeing 737-8 MAX, rendendola una delle flotte più giovani d'Europa. Il Gruppo vuole che Eurowings diventi uno dei primi 10 operatori turistici tedeschi.

L'azienda ha anche piani per consolidare il suo status in altre aree: Lufthansa Technik si sta espandendo nella difesa e la sua unità cargo punta allo status di vettore merci tra i primi tre a livello globale attraverso automazione, digitalizzazione e un investimento di 600 milioni di euro nel suo hub cargo di Francoforte, anche se affronta una forte concorrenza da FedEx e UPS che mantengono il primo e il secondo posto.

Il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 4% nel giorno successivo all'annuncio.

