L'UE vuole apportare modifiche sostanziali al GDPR: la Big Tech sta finalmente vincendo?

L'Unione Europea ha proposto di apportare modifiche all'attuale legislazione digitale. Il GDPR verrebbe ritoccato per consentire l'addestramento dell'IA su determinati dati personali. Altre modifiche mirano a semplificare i processi e a rimuovere passaggi obsoleti/non necessari.

L'Unione Europea ha svelato i piani per semplificare tutta la sua legislazione digitale in risposta alle preoccupazioni che la complessità normativa possa ostacolare l'innovazione e la competitività, in particolare nel campo dell'Intelligenza Artificiale.

Porzioni del GDPR, ePrivacy, del Data Governance Act, del Data Act e della normativa sul libero flusso dei dati non personali saranno semplificate, così come l'AI Act.

In definitiva, l'obiettivo è rendere più facile per le aziende il trattamento dei dati anonimi/pseudonimi, consentendo l'uso di alcuni dati personali per l'addestramento dell'IA.

Il GDPR sarà modificato per aiutare l'addestramento dell'IA

l GDPR introdurrà definizioni e meccanismi più chiari per distinguere i dati anonimi adatti all'addestramento.

Separatamente dall'IA, l'UE vuole anche affrontare la cosiddetta "fatica del banner dei cookie". I cookie a basso rischio non richiederanno più pop-up di consenso e gli utenti potranno gestire il consenso a livello centrale tramite il browser (e i siti web dovranno rispettarlo).

Per promuovere ulteriormente la semplificazione, diverse leggi separate relative ai dati saranno fuse nel Data Act.

"L'accumulo di regole ha talvolta avuto un effetto negativo sulla competitività", ha spiegato la Commissione Europea, da qui le modifiche piuttosto consistenti stabilite dalla Presidente della Commissione von der Leyen per il suo mandato 2024-2029.

Inoltre, il grande cambiamento mira anche ad affrontare leggi obsolete che non si adattano più al panorama digitale in evoluzione, un panorama totalmente diverso da quello in cui molte leggi furono introdotte inizialmente.

Al momento, tuttavia, le modifiche sono solo in fase di consultazione e non sono confermate. La Commissione ha anche sottolineato l'importanza di consultare le PMI, che costituiscono una parte considerevole del panorama imprenditoriale europeo.

"A condizione che la proposta entri in vigore entro l'inizio del 2027, l'Omnibus Digitale potrebbe portare ad almeno 5 miliardi di euro di risparmi sui costi amministrativi per le aziende entro la fine del mandato della Commissione nel 2029, oltre a un ulteriore miliardo di euro per le autorità pubbliche," ha scritto la Commissione.