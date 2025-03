Microsoft potenzia il disaster recovery su Windows 365 con il nuovo servizio DRP

Microsoft ha potenziato le opzioni di ripristino dati con il lancio di Windows 365 Disaster Recovery Plus (DRP).

Questa nuova soluzione è pensata per chi necessita di un ripristino rapido ed efficiente, garantendo tempi di recupero ridotti, minori rischi di perdita di dati e capacità preallocata per una risposta immediata.

Similmente alla soluzione Cross-region Disaster Recovery, Disaster Recovery Plus crea copie dei dischi dei Cloud PC in una regione alternativa, permettendo un ripristino più veloce e sicuro in caso di emergenza.

Quando Windows 365 Disaster Recovery Plus viene attivato, gli utenti vengono reindirizzati a un Cloud PC temporaneo. Durante un’interruzione del servizio, potranno accedere a questa versione temporanea con tutte le applicazioni installate e le impostazioni basate sull’ultimo punto di ripristino disponibile, come spiegato da Doug Coombs, Principal Product Manager di Windows 365 Cross-region Disaster Recovery.

Tuttavia, il Cloud PC temporaneo non sostituisce il sistema principale: applicazioni, dati e altre informazioni non vengono conservati, quindi è consigliato salvare i file su OneDrive o SharePoint per evitare perdite di dati.

Gli amministratori possono scegliere qualsiasi area geografica disponibile per la replica, tenendo conto di fattori come la sovranità dei dati.

Rispetto alla soluzione Cross-region Disaster Recovery, il nuovo servizio offre tempi di ripristino più rapidi (Recovery Time Objective - RTO), capacità preallocata e una riduzione del tempo tra un backup e l’altro (Recovery Point Objective - RPO). Per un’azienda con fino a 50.000 Cloud PC, il tempo di ripristino standard è di quattro ore, mentre con Disaster Recovery Plus si riduce a meno di 30 minuti.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Attualmente disponibile in anteprima come add-on con licenza per Windows 365 Enterprise, il servizio sarà reso disponibile a tutti entro la primavera.