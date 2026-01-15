Linus Torvalds prova il "vibe coding": potrebbe essere l'inizio di una nuova era per Linux? Probabilmente no...

Linus Torvalds dichiara di aver utilizzato l'IA esclusivamente in un progetto personale senza alcuna conseguenza reale

Il codice non aveva nulla a che fare con Linux, Git o qualsiasi altro sistema di produzione

L'IA è stata d'aiuto per la gestione di elementi grafici in Python con cui non aveva familiarità, non per il sistema centrale o la logica del kernel

Linus Torvalds, il creatore di Linux, ha trascorso anni a respingere le affermazioni esagerate sull'intelligenza artificiale, descrivendo gran parte del dibattito sul tema come guidato più dal marketing che dai risultati pratici e dichiarandosi decisamente meno interessato all'IA per la scrittura di codice.

Al contempo, Torvalds ha sottolineato di non essere prevenuto contro l'IA per principio, ma di essere fermamente contrario all'hype che spesso circonda questi strumenti.

In questo contesto, la sua recente ammissione di aver fatto ricorso a quello che lui stesso definisce "vibe coding" in un progetto personale ha attirato l'attenzione.

Un progetto amatoriale, non un'infrastruttura

Il contesto di questa decisione è tuttavia fondamentale. Il codice in questione compare in AudioNoise, un piccolo repository personale che lo stesso Torvalds definisce un "progetto sciocco legato ai pedali per chitarra".

Genera effetti audio digitali casuali e non fa parte del kernel Linux, di Git o di qualsiasi altro sistema ampiamente diffuso.

Torvalds ha precedentemente affermato che il "vibe coding" è accettabile se non lo si utilizza per nulla di importante, e sembra che questo progetto rispecchi fedelmente tale descrizione.

Il file README di Torvalds spiega perché uno strumento di programmazione basato su IA sia entrato in gioco: la componente di visualizzazione in Python esulava dalle sue competenze abituali.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

In situazioni analoghe in passato, Torvalds ha dichiarato che avrebbe copiato frammenti da thread di forum o Stack Overflow, adattandoli fino a farli funzionare; questa volta, ha saltato quel processo e ha utilizzato Google Antigravity per generare direttamente il visualizzatore.

In questo senso, lo strumento ha funzionato meno come un motore creativo e più come una scorciatoia simile ai comuni tool di produttività su cui gli sviluppatori già fanno affidamento.

La più ampia comunità di sviluppatori rimane divisa: alcuni temono che la categoria possa diventare obsoleta se l'IA sarà in grado di programmare, mentre altri si interrogano su quanta fiducia, se presente, meriti il codice generato dall'intelligenza artificiale.

I commenti passati di Torvalds sono in linea con un uso limitato. Per lui, l'IA è uno strumento per l'apprendimento della programmazione, il controllo automatico delle patch e la revisione del codice.

"Cosa ne penso di tutto il codice che ho scritto e che è stato ingerito dagli LLM? Mi sento onorato di farne parte, perché vedo tutto ciò come la continuazione di quello che ho cercato di fare per tutta la vita: democratizzare il codice, i sistemi, la conoscenza", ha scritto Torvalds.

"Gli LLM ci aiuteranno a scrivere software migliore, più velocemente, e permetteranno ai piccoli team di avere una possibilità di competere con le grandi aziende. La stessa cosa che il software open source ha fatto negli anni '90".

Ha osservato che tali sistemi hanno individuato problemi che gli erano sfuggiti, ma questo non rappresenta un avallo del codice scritto dall'IA per i sistemi core.

Mentre il dibattito prosegue online, Torvalds stava semplicemente sperimentando durante una pausa festiva. L'episodio suggerisce pragmatismo piuttosto che un cambio di filosofia.