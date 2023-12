L'intelligenza artificiale è in cima alle priorità delle aziende per il 2024

Secondo un nuovo report pubblicato da Rackspace e VMware, la rivoluzione dell'IA sta solo ora "iniziando", con la tecnologia destinata ad essere in cima alle priorità della maggior parte delle aziende nel prossimo anno.

Due terzi (67%) degli oltre 1.400 leader IT hanno confermato l'intenzione di integrare l'IA generativa in alcuni o tutti i processi entro la fine del 2024.

Dall'altra parte dello spettro, solo l'1% non avrebbe alcun piano per utilizzare l'IA generativa.

Il 2024 è l'anno giusto per investire nell'IA

Più di tre leader su cinque prevedono di ricalibrare i loro investimenti il prossimo anno (63%), e una percentuale simile afferma che l'IA avrà l'impatto positivo più significativo sulla loro organizzazione (65%).

Le aziende stanno anche preparando la loro infrastruttura IT per la modernizzazione, con l'edge computing, il cloud privato e il cloud pubblico che sono tutti destinati ad aumentare. In confronto, gli investimenti in data center, strutture di colocation e mainframe sono destinati a diminuire.

Ad oggi, molte organizzazioni hanno già iniziato a esplorare l'IA generativa per l'analisi e lo sviluppo di codice, ma molti leader IT vedono i vantaggi dell'IA generativa nella sicurezza (54%), nello sviluppo di nuovi prodotti (50%), nella produttività (45%) e nell'efficienza (42%). Con queste prospettive, è facile capire come l'intelligenza artificiale verrà introdotta in vari aspetti operativi delle aziende nel corso del prossimo anno.

Tuttavia, due leader IT su cinque (42%) ritengono che la dimostrazione dei valori dell'intelligenza artificiale rappresenti una sfida, sia per i senior e i dirigenti che per i lavoratori normali. Solo il 38% ha indicato l'insufficienza dell'infrastruttura come una sfida, che sembra essere in procinto di essere affrontata mentre le aziende si preparano a modernizzarsi.

Tuttavia, la carenza di competenze informatiche che affligge le aziende a livello globale continua a preoccupare un terzo (32%) delle imprese, e molte esprimono anche preoccupazioni sulle politiche di IA.

Srini Koushik, Presidente di Tecnologia e Sostenibilità di Rackspace Technology, ha commentato: "Mentre alcune organizzazioni hanno già implementato soluzioni basate sull'AI, molte sono ancora nelle fasi iniziali, alle prese con le considerazioni e le sfide associate all'adozione dell'AI".

È evidente che il 2024 sarà ricco di investimenti nell'IA e nelle infrastrutture e tecnologie di supporto, con un quadro complessivamente positivo per il settore.