LinkedIn lancia BrandLink: arrivano i video dei creator e i guadagni pubblicitari condivisi

LinkedIn ha annunciato modifiche al proprio programma pubblicitario con il rebranding di Wire Program, ora chiamato LinkedIn BrandLink. L’obiettivo è offrire ai brand nuovi strumenti per raggiungere il proprio pubblico tramite contenuti video creati da editori e creator autorevoli.

Secondo Lindsey Edwards, vicepresidente della gestione prodotto, BrandLink consente agli inserzionisti di affiancare i propri annunci a contenuti editoriali provenienti da fonti affidabili e, ora, anche da alcuni dei creator più noti a livello globale, offrendo allo stesso tempo contenuti video più pertinenti per gli utenti.

Al lancio, i temi trattati includeranno intelligenza artificiale, leadership, piccole imprese, innovazione e imprenditorialità.

LinkedIn lancia il programma BrandLink aggiornato

Secondo LinkedIn, gli inserzionisti che utilizzano BrandLink registrano un tasso di completamento dei video superiore del 130% e il 23% di visualizzazioni in più rispetto agli annunci video standard. Inoltre, gli utenti che visualizzano questi annunci risultano il 18% più propensi a diventare potenziali lead per l’azienda.

L’annuncio segue una serie di aggiornamenti legati al video introdotti nell’ultimo anno, tra cui la visualizzazione in verticale a schermo intero, un nuovo carosello e un’interfaccia utente aggiornata per facilitare l’interazione con i contenuti dei brand.

La vicepresidente Lindsey Edwards ha definito il video come “uno dei formati in più rapida crescita su LinkedIn”, sottolineando che a febbraio 2025 la crescita dei contenuti video era doppia rispetto a qualsiasi altro formato.

Tra i primi creator coinvolti figurano nomi di rilievo nel settore B2B come Steven Bartlett, Bernard Marr, Allie K. Miller, Rebecca Minkoff, Candace Nelson, Guy Raz, Gary Vaynerchuk e Shelley Zalis.

LinkedIn ha inoltre evidenziato che il 91% dei marketer B2B ritiene che il video rappresenti il formato con il miglior potenziale per incrementare il ritorno sull’investimento pubblicitario.

BrandLink consente di indirizzare gli annunci per area geografica e lingua, e supporta una lista in crescita di editori globali che producono contenuti specifici per ogni regione. Il servizio è già disponibile sia su desktop sia su applicazioni mobile.