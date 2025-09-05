Lenovo porta davvero il suo Magic Bay HUD sui portatili ThinkBook
Il modulo magnetico si trasforma in un display sempre attivo per note, notifiche e AI, ma resta il dubbio: libererà anche la webcam dalla sua posizione fissa?
Nel marzo 2025 ho scritto di Lenovo Tiko, parte della gamma di accessori Magic Bay pensati per il Lenovo ThinkBook 16p Gen 6.
Presentato al MWC 2025 di Barcellona, l’azienda lo aveva descritto come un “compagno compatto di interazione emotiva basata su IA”. All’epoca lo avevo paragonato a una sorta di Microsoft Bob fisico del XXI secolo.
Il ThinkBook 16p Gen 6 era stato progettato con particolare attenzione a espandibilità e modularità, e Lenovo aveva creato una serie di accessori agganciabili, tra cui appunto il Tiko. Quest’ultimo era stato presentato come capace di offrire stati in tempo reale in stile emoji, risposte interattive basate su gesti e notifiche personalizzate sotto forma di emoji.
Lenovo Magic Bay HUD
Le immagini mostravano un’interfaccia IA espressiva, pensata per aiutare gli utenti a rimanere informati e coinvolti durante la giornata lavorativa.
Per chi cercava qualcosa di meno “giocoso”, Lenovo aveva presentato anche il Magic Bay Tiko Pro, un’alternativa più seria con interfaccia a widget in tempo reale, descritta come un assistente always-on per semplificare la gestione delle informazioni.
All’IFA 2025, però, Lenovo ha svelato molto di più sul concetto di Magic Bay, incluso un nuovo nome: addio a Tiko, benvenuto al Lenovo Magic Bay HUD. L’azienda ha inoltre confermato che il dispositivo sarà presto disponibile in mercati selezionati, anche se non è ancora chiaro quali — la Cina sembra comunque una scelta scontata come prima area di lancio.
Secondo Lenovo, l’heads-up display si aggancia magneticamente tramite Pogo Pin e offre un modo pratico e senza schermo principale per estendere lo spazio di lavoro con un multitasking intelligente. Resta da vedere se i progettisti decideranno di liberare la webcam dalla sua posizione fissa, come già fatto da Honor con il MagicBook Art 14, una scelta che avrebbe senso anche qui.
Ma qual è l’utilità di tutto questo? Lenovo sostiene che il sistema è “ideale per tenere trascrizioni, note o notifiche fuori dallo schermo principale”. Personalmente non sento un grande bisogno di una funzione simile, ma sono curioso di essere smentito all’atto pratico.
In più, Lenovo ha confermato che l’HUD si integrerà con l’assistente Lenovo AI Now, offrendo agli utenti un flusso di lavoro più mirato ed efficiente.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.