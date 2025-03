Un tempo, chi cercava potenza sceglieva un PC desktop, mentre chi puntava alla portabilità optava per un laptop. Oggi, però, questa distinzione non è più così netta. Il Lenovo Legion Pro 7i è un vero sostituto del desktop, e nella nostra recensione lo abbiamo definito "uno dei laptop da gaming più potenti in circolazione".

Dotato di un Intel Core i9-14900HX di 14ª generazione, una GPU fino a Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop e fino a 32GB di RAM DDR5 5600MHz, il Legion Pro 7i Gen 9 è una macchina impressionante. Tuttavia, sta per affrontare una nuova sfida con il prossimo laptop gaming di Lenovo, il ThinkBook 16p Gen 6.

Quando nel 2022 abbiamo parlato della terza generazione del ThinkBook 16p, lo abbiamo descritto come un ibrido tra gaming e settore creativo, e questa caratteristica è rimasta anche nell’ultima versione. Presentato al MWC 2025, il Gen 6 non è solo un laptop da gioco velocissimo, ma anche una scelta ideale per creatori di contenuti, professionisti e utenti avanzati, grazie alla sua capacità di gestire accelerazione IA ad alte prestazioni e compiti particolarmente impegnativi.

Lenovo afferma: "Alimentato dai processori Intel Core Ultra (HX-SKUs), questo laptop offre una potenza di calcolo eccezionale per carichi di lavoro complessi. Al suo interno, il modulo NPU (Neural Processing Unit) dedicato alimenta Lenovo AI Now, l'assistente personale progettato per migliorare la produttività e automatizzare i flussi di lavoro. Questo permette alla GPU Nvidia GeForce RTX di concentrarsi su attività più impegnative, come l'accelerazione in tempo reale per il rendering 3D, la modellazione e la visualizzazione di design complessi."

Il ThinkBook 16p Gen 6 ha un TDP di sistema di 180W, che può essere portato fino a 200W in Geek Mode, una modalità che overclocca CPU e GPU per gestire i compiti più esigenti. Per mantenere temperature ottimali sotto carico, il laptop è dotato di un avanzato sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Lo schermo da 16 pollici con risoluzione 3.2K offre calibrazione colore X-Rite e supporto low blue light per ridurre l'affaticamento visivo. Il laptop dispone anche di porte USB-C e HDMI, connettività Wi-Fi 7 e supporto per vari accessori della gamma Magic Bay, tra cui schermi aggiuntivi e Tiko, l’assistente IA di Lenovo.

Il ThinkBook 16p Gen 6 è uno dei laptop più interessanti presentati da Lenovo al MWC 2025, ma al momento è indicato come "non disponibile in Nord America", quindi bisognerà attendere ulteriori dettagli su prezzo e disponibilità.

Lenovo ha anche aggiornato altri modelli per il MWC 2025. I ThinkPad T14 Gen 6 e ThinkPad T16 Gen 4, disponibili da maggio, monteranno Intel Core Ultra con vPro o AMD Ryzen AI PRO e avranno un prezzo di partenza di circa 1.260€ e circa 1.505€.

Per chi cerca prestazioni affidabili a un prezzo contenuto, i ThinkPad E14 Gen 7 e ThinkPad E16 Gen 3 arriveranno nel Q2 2025 con prezzi a partire da circa 785€ e circa 795€, risultando opzioni solide per professionisti attenti al budget.